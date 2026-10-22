David Torres 22 OCT 2026 - 14:46h.

Acaba de marcar tres goles con la selección española sub 17, dónde juega con el hijo de Albelda

Quién es y como juega David Albelda Jr, el hijo del gran capitán que empieza a llamar a la puerta de la élite

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ValenciaLa sequía goleadora del Valencia CF contrasta con el momento de un delantero que no deja de marcar en la cantera. Íker Aranda, el atacante de Casinos que el club de Mestalla ha blindado hasta 2029, ha dado un paso adelante en su progresión y empieza a llamar la atención también lejos de Paterna. Su último escaparate ha sido la selección española sub 17, con la que suma tres goles en apenas dos partidos.

El joven valencianista firmó un doblete ante Liechtenstein en el estreno de España en la fase de clasificación para el Europeo de 2027 y volvió a ver puerta contra Israel. Tres tantos que confirman su facilidad para encontrar el camino del gol y que refuerzan la expectación alrededor de uno de los delanteros con mayor proyección de la Academia VCF.

Un goleador que el Valencia CF no quería perder

Nacido en 2010, Aranda lleva prácticamente toda la vida vestido de blanquinegro. Llegó a Paterna con seis años y ha crecido en las categorías inferiores del club, al que siempre ha querido seguir vinculado. Su fidelidad al Valencia CF fue determinante para cerrar una renovación que no resultó sencilla.

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En marzo, el club estuvo cerca de perder al delantero, que no se sentía suficientemente valorado pese a sus registros, tal y como avanzó la Cadena Cope, pero la reacción de la entidad permitió reconducir la situación y apostar por él de cara a su progresión hacia el fútbol juvenil. El acuerdo quedó sellado hasta 2029.

Sus cifras explican por qué había despertado el interés de otros clubes. En la temporada 2025-2026 terminó como máximo goleador de la Liga Autonómica Cadete, con 26 tantos en 24 partidos con el Fundació VCF. Una producción ofensiva que ahora empieza a trasladar al escenario internacional.

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Un sueño en blanquinegro: Así juega

Más allá de los goles, hay un detalle que define a Aranda: su valencianismo. El delantero de Casinos no esconde que su gran objetivo es triunfar en el club de su vida. En una entrevista en el programa Primera Mestalla, expresó con claridad su sueño: llegar al primer equipo y "hacer cosas grandes".

Quién lo ha visto jugar y lo sigue con detalle lo describe como el típico delantero de área que le gusta atacar el espacio y buscar desmarques. Es un rematador nato, el remate de primeras en boca de gol es su especialidad.

Ese es el horizonte de un futbolista que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero que empieza a dar argumentos para seguir de cerca su evolución. Mientras el Valencia busca soluciones para su falta de gol en el primer equipo y Aimar Blázquez espera las oportunidades, en Paterna crece un delantero que ya ha empezado a hacerse notar con la camiseta de España. El futuro dirá hasta dónde llega, pero Íker Aranda ya ha puesto su nombre sobre la mesa.