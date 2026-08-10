Redacción ElDesmarque Madrid, 10 AGO 2026 - 12:18h.

El empresario es un apasionado de los deportes de contacto y no es la primera vez que se le ve practicando uno de ellos

Primera imagen de Ilia Topuria, ya sin gafas y disfrutando de su familia y amigos

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Mark Zuckerberg ha vuelto a mostrar su pasión por las artes marciales. El fundador de Facebook ha compartido un vídeo entrenando MMA junto a Merab Dvalishvili, luchador de la UFC, en una plataforma situada en medio de un lago. El estadounidense, además de ser programador y empresario, tiene como pasión el jiu-jitsu brasileño y la MMA e incluso ha conseguido medallas en competiciones amateur. Su afición también le ha llevado a entrenar con figuras como Israel Adesanya o Alexander Volkanovski, al que acompañó en su combate contra Ilia Topuria hace dos años e incluso a sufrir una grave lesión de de rodilla en un entrenamiento en 2023.