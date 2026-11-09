Fermín López, Jugador Hyundai de la jornada 12 en LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 09 NOV 2026 - 13:10h.

El centrocampista volvió a ser decisivo y le dio la victoria al FC Barcelona frente al Atlético de Madrid con un doblete

Lamine Yamal retrasa su llegada a la concentración de España por un problema físico

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Fermín López ha sido designado el Jugador Hyundai de la jornada 12 en LALIGA EA SPORTS. El centrocampista, que ya fue el jugador mejor valorado de la pasada semana, volvió a protagonizar una actuación decisiva en el partido del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Gracias a sus dos goles, los de Hansi Flick lograron remontar y vencer el encuentro.

De este modo, su buena racha en el plano goleador ha propiciado que el conjunto barcelonista no pierda el paso en el campeonato liguero, dejando la derrota frente al Real Madrid de hace dos jornadas en algo anecdótico. No en vano, el FC Barcelona aventaja en tres puntos al conjunto blanco, y en cinco a su último rival, el Atlético de Madrid. Así, el equipo se marcha al parón de selecciones como líder destacado y un Hansi Flick que declaró estar "10 sobre 10" en cuanto a felicidad.

Fermín López destaca su sociedad con Lamine Yamal: "Nos conocemos muy bien"

Al término del encuentro, el propio Fermín López compareció ante los medios, destacando la importancia de haber marcado el 1-1 al borde del descanso para sentirse “liberados”, hacer su juego y obtener el triunfo. El futbolista admitió que su equipo no se estaba “encontrando fino” en la primera parte, porque “ellos estaban apretando bien por dentro”. “Con el gol nos hemos sentido más liberados para hacer nuestro juego y ganar”, expuso a Movistar LALIGA tras el partido. Posteriormente, marcó el 1-2, ya en la segunda mitad, a pase de Lamine Yamal. “Nos conocemos muy bien, el pase del segundo gol ha sido medio gol y estoy contento también por él”, declaró.

“Era un partido muy difícil. Venimos del año pasado que nos han ganado en Copa y en Champions. Sabíamos lo que iban a proponer, un partido muy complicado, se nos puso difícil la primera parte con su gol y supimos remontar y nos hemos hecho con el partido”, dijo.