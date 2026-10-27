Kylian Mbappé, Jugador Hyundai de la jornada 10 de LALIGA EA Sports

eldesmarque.com 27 OCT 2026 - 10:33h.

Mbappé marcó un doblete ante el FC Barcelona

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El Clásico era el partido de la jornada 10. En este tipo de encuentro siempre se juegan más que tres puntos y el Real Madrid sabía que el futuro del campeonato podía depender de lo que hiciera en el Camp Nou. Ponerse a 9 puntos del FC Barcelona podría ser una distancia insalvable por lo que los de Mourinho salieron a por todas y en el cómputo global fue mejor sobre el terreno de juego que los de Hansi Flick. Hubo varios jugadores que destacaron por su calidad y lo que aportaron al equipo, pero Kylian Mbappé hizo un doblete y una aparición estelar que se espera de este tipo de estrellas en un partido como este por eso es el Jugador Hyundai de la jornada 10 de LALIGA EA Sports.

El delantero francés entró participativo al encuentro y rápido comenzó a trazar desmarques para que sus compañeros lo buscaran al espacio. No fue hasta el minuto 41 cuando aprovechó un mal despeje de Gerard Martín en el área. Estaba en el momento y en el sitio indicado para encontrarse el balón y que acabara dentro de la portería.

Con el empate del Barça, el equipo blanco acusó el desgaste y el esfuerzo físico, pero el Madrid no perdió la cara al partido y tampoco se vio excesivamente amenazado por el conjunto de Flick. Los de Mourinho esperaban a recuperar y salir con velocidad para intentar hacer daño y así fue en los últimos minutos del encuentro.

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Una gran jugada individual de Jude Bellingham fue el origen. Arda Güler abierto en banda derecha en el medio campo puso un pase en profundidad para Eduardo Camavinga, que había salido unos minutos antes y se notaban sus piernas frescas. Con un autopase se deshizo de Pau Cubarsí y la puso atrás para que Mbappé rematara a portería. Un tanto en el 87 que daba los tres puntos al Real Madrid y acortaba distancias con su máximo rival y líder de LALIGA.