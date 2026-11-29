Coches y Motos 29 NOV 2026 - 03:47h.

La marca tiene un deportivo con un diseño espectacular

El MG3 vuelve a estar a precio reventado

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MG ha experimentado una transformación profunda desde que pasó a formar parte del grupo chino SAIC. La marca, tradicionalmente asociada a deportivos británicos, ha ampliado su catálogo con SUV, utilitarios y automóviles eléctricos de diferentes categorías. Sin embargo, el Cyberster representa una propuesta especialmente particular, ya que recupera el concepto de roadster descapotable y lo adapta a una mecánica completamente eléctrica.

El MG Cyberster combina una carrocería de dos plazas con un diseño deportivo, puertas de apertura vertical y unas prestaciones que lo sitúan entre los eléctricos más potentes de su categoría. Su objetivo no es competir directamente con los modelos más económicos de MG, sino recuperar parte de la identidad histórica de la firma mediante un automóvil de carácter emocional. Además, utiliza una estética que busca diferenciarlo claramente de los deportivos tradicionales.

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Un roadster de diseño espectacular

El MG Cyberster mide aproximadamente 4,54 metros de longitud y utiliza una carrocería descapotable de dos puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, un capó alargado y unas superficies suaves que contribuyen a transmitir una imagen deportiva. De perfil destacan una línea de cintura baja, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones que recuerdan a los grandes turismos tradicionales.

Uno de sus elementos más característicos está en las puertas de apertura vertical, una solución poco habitual en automóviles de este precio. La trasera incorpora unos pilotos con una firma luminosa inspirada en flechas y diferentes elementos aerodinámicos. El resultado es un deportivo que apuesta claramente por el impacto visual, especialmente cuando se utiliza con la capota abierta.

El habitáculo dispone de dos plazas y una distribución orientada hacia el conductor. La instrumentación está formada por varias pantallas digitales, acompañadas por una consola central elevada y diferentes controles destinados a gestionar las funciones del automóvil. El maletero ofrece aproximadamente 249 litros, una capacidad limitada pero suficiente para escapadas con equipaje ligero.

Hasta 510 CV y tracción total

La gama del MG Cyberster incluye una versión de tracción trasera que desarrolla 340 CV y una alternativa de tracción total con dos motores eléctricos. Esta última alcanza una potencia conjunta de 510 CV y un par máximo de 725 Nm, unas cifras que permiten acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,2 segundos.

La versión de tracción trasera utiliza una batería de 77 kWh de capacidad nominal y anuncia hasta unos 507 kilómetros de autonomía homologada WLTP. La alternativa de tracción total presenta una autonomía inferior debido a su mayor potencia y consumo energético. Estas cifras permiten afrontar desplazamientos largos, aunque el Cyberster está especialmente orientado a quienes priorizan el diseño y las sensaciones deportivas.

El sistema admite carga rápida en corriente continua, con potencias que pueden alcanzar aproximadamente 144 kW. Esta característica permite recuperar energía durante los viajes, aunque sus tiempos de recarga no resultan tan competitivos como los de determinados eléctricos con arquitecturas de 800 voltios.

Un deportivo eléctrico diferente

El MG Cyberster incorpora una suspensión específica, diferentes modos de conducción y sistemas electrónicos destinados a gestionar la entrega de potencia. La versión de tracción total ofrece unas prestaciones especialmente elevadas, aunque su peso es considerablemente superior al de deportivos tradicionales como el Mazda MX-5.

El Porsche 718 Boxster y determinados deportivos eléctricos de altas prestaciones representan referencias por concepto, aunque el MG utiliza una tecnología y un posicionamiento comercial diferentes. Su principal atractivo está en ofrecer una carrocería descapotable con puertas de apertura vertical y una mecánica eléctrica potente.

El Cyberster no pretende ser el automóvil más práctico ni el más eficiente de MG. Su función dentro de la gama está relacionada con la imagen de marca y con la recuperación de una tradición deportiva. Para quienes buscan un descapotable eléctrico con una estética espectacular, representa una de las propuestas más particulares del mercado.