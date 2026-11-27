Coches y Motos 27 NOV 2026 - 10:24h.

Entre las más importantes, se encuentran la de la homologación Euro 5+

La nueva Piaggio es, sin duda, las más exclusiva de la marca

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Hay motos que nos consiguen enamorar a todos a simple vista, y la Piaggio Liberty 125 es un claro ejemplo de esto que comentamos. Porque es una scooter ideal, magnífica en todos los sentidos, y muy interesante para moverse libremente por la ciudad, con un enfoque práctico y un precio que es realmente contenido. Es simplemente extraordinaria, y durante el último año ha sufrido una serie de mejoras y de actualizaciones dignas de mención.

Entre las más importantes, se encuentran la de la homologación Euro 5+, el diseño de la carrocería y del faro, un manillar más elevado o unas asas traseras. También queremos mencionar el nuevo faro LED en posición horizontal, con la característica corbata central que incluye una rejilla. Y si pasamos al apartado mecánico, se encuentra un motor fiable y eficiente, que nunca decepciona, de cuatro tiempos y baja fricción, con tres válvulas y un consumo de apenas 2,5 litros por cada 100 kilómetros.

Es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, por lo que se puede manejar sin problema en caso de que dispongas del carné de coche con tres años o más de antigüedad, y emplea un sistema de frenada ABS, que garantiza una mayor seguridad que el CBS. Y una de las principales novedades en esta moto es que estrena una instrumentación totalmente digital, con dos modos de visualización, y con un tamaño de cinco pulgadas, que es muy útil y práctica.

La Piaggio Liberty 125 cuesta 3.050 euros

Un detalle que hace de esta Piaggio Liberty 125 una moto tan interesante y apetecible radica en el hecho de que se pueda conseguir sin la necesidad de pagar ninguna barbaridad. Bastará con que pongas encima de la mesa un total de 3.050 euros, lo que a todas luces es un chollo.