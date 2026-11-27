Coches y Motos 27 NOV 2026 - 22:48h.

El SUV japonés es una de las apuestas más seguras y atractivas del mercado actual

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai continúa siendo uno de los modelos más importantes dentro del mercado europeo de los SUV compactos. Su éxito está relacionado con una combinación de dimensiones familiares, diseño moderno y una gama mecánica que ha evolucionado progresivamente hacia la electrificación. Entre sus versiones más particulares aparece el Qashqai e-Power, un híbrido que utiliza una solución técnica diferente a la de numerosos competidores y busca ofrecer sensaciones de conducción próximas a las de un automóvil eléctrico.

La versión e-Power de 190 CV ha sido una de las configuraciones más conocidas de esta tecnología, aunque Nissan ha introducido una evolución del sistema que eleva la potencia hasta los 205 CV. Por tanto, conviene distinguir entre las unidades anteriores de 190 CV y las versiones más recientes. Ambas comparten una filosofía de funcionamiento particular, con un motor eléctrico encargado de impulsar las ruedas y un motor de gasolina utilizado para generar energía.

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Un SUV compacto de diseño reconocible

El Nissan Qashqai mide aproximadamente 4,43 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una evolución de la característica parrilla V-Motion, acompañada por unos faros estilizados y una firma luminosa moderna. La actualización estética ha introducido una superficie frontal más elaborada, reforzando una imagen que combina elegancia y deportividad sin recurrir a proporciones especialmente agresivas.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El resultado es un SUV que mantiene unas dimensiones relativamente manejables, aunque dispone de espacio suficiente para utilizarse como automóvil familiar durante viajes y desplazamientos cotidianos.

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El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila adecuada para adultos. El maletero de las versiones e-Power presenta una capacidad que puede superar los 450 litros, dependiendo del acabado y de la configuración. También dispone de diferentes soluciones de almacenamiento y una distribución interior que busca combinar funcionalidad y tecnología, especialmente en las versiones de equipamiento superior.

Un híbrido diferente con 190 CV

La principal particularidad del sistema e-Power está en su funcionamiento. A diferencia de numerosos híbridos convencionales, el motor de gasolina no transmite directamente la potencia a las ruedas. Su función es generar electricidad, mientras un motor eléctrico se encarga de impulsar el automóvil. Esta configuración permite ofrecer una respuesta inmediata al acelerador y una conducción suave, sin necesidad de conectar el vehículo a un punto de carga.

La versión original utiliza un motor eléctrico de 190 CV acompañado por un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros que funciona como generador. El sistema recupera energía durante las frenadas y gestiona automáticamente el funcionamiento del motor térmico para mejorar la eficiencia. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una característica interesante para quienes circulan habitualmente por zonas urbanas.

Nissan ha evolucionado posteriormente esta tecnología mediante una nueva generación e-Power que desarrolla 205 CV. La actualización introduce mejoras en eficiencia, refinamiento y funcionamiento del sistema, con un consumo homologado que puede situarse alrededor de los 4,5 litros cada 100 kilómetros en determinadas configuraciones. Por tanto, las cifras de potencia y consumo deben asociarse siempre a la generación concreta del sistema.

Tecnología y una conducción particular

El Qashqai incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de hasta 12,3 pulgadas, además de diferentes funciones de conectividad y navegación. Dependiendo del acabado puede disponer de sistema de visión periférica, asistentes avanzados de conducción y elementos de confort como asientos calefactados. Nissan también ofrece diferentes soluciones destinadas a facilitar las maniobras y mejorar la seguridad durante los desplazamientos.

Una de las funciones más características del e-Power es el sistema e-Pedal Step, que permite aumentar la retención al levantar el pie del acelerador y recuperar energía durante la deceleración. Esta solución puede resultar especialmente cómoda en ciudad, aunque no elimina completamente la necesidad de utilizar el pedal de freno. Su funcionamiento contribuye a ofrecer una experiencia de conducción diferente a la de un SUV de gasolina convencional.

El Toyota Corolla Cross, el Hyundai Tucson Hybrid y el Kia Sportage Hybrid representan alternativas importantes dentro de esta categoría. El Nissan responde con una arquitectura híbrida particular que prioriza la propulsión eléctrica sin depender de recargas externas. Para quienes buscan un SUV familiar con etiqueta ECO y una conducción suave, el Qashqai e-Power continúa siendo una de las propuestas más interesantes del segmento.