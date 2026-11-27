Coches y Motos 27 NOV 2026 - 09:04h.

Uno de esos modelos que reconoces en cuanto lo ves sin mirar el logo

Fiat se carga el Panda, adiós

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El Fiat 500 nació en 1957 como un coche pequeño y asequible para las calles italianas. Medio siglo después, Fiat recuperó su nombre y sus formas redondeadas. Aquella reinterpretación de 2007 convirtió al 500 en un icono de estilo. La versión actual mantiene esa silueta, ahora con tecnología híbrida.

Su tamaño sigue siendo parte de su encanto. El 500 mide 3,57 metros de largo y se cuela con facilidad por calles estrechas o plazas de aparcamiento ajustadas. Dentro, el maletero ofrece 185 litros. Si se abaten los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta 550 litros. Para viajar con mucho equipaje, toca hacer sitio con cuidado.

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Motor sencillo, pero suficiente para el día a día

La mecánica apuesta por la sencillez. El motor 1.0 Hybrid, con apoyo mild hybrid, desarrolla 65 CV y 92 Nm. Va unido a una caja manual de seis velocidades y mueve las ruedas delanteras. El 500 tarda 16,2 segundos en alcanzar los 100 km/h y homologa un consumo de 5,2 litros cada 100 kilómetros. Lleva etiqueta ECO.

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Fiat anuncia un precio al contado de 20.150 euros. La financiación parte de 169 euros al mes, sin entrada, con una última cuota de 11.096,37 euros. La oferta publicada por la marca es válida hasta el 30 de noviembre de 2026. Antes de firmar, conviene revisar el coste total y las condiciones.

Un clásico inconfundible

El acabado básico prescinde de una gran pantalla central. En su lugar, el Fiat ofrece un soporte para el móvil y un cuadro digital TFT de 7 pulgadas. También incluye control de crucero, sensores traseros de aparcamiento, detector de fatiga y reconocimiento de señales. Las luces diurnas y traseras son LED, aunque los faros principales son halógenos. A ello se suma aire acondicionado, asiento regulable y conexión USB en la primera fila. El equipo de sonido tiene cuatro altavoces. No pretende ser un coche familiar ni cubrir todos los viajes. Su terreno está en los trayectos urbanos y las escapadas ligeras.