Coches y Motos 26 NOV 2026 - 16:12h.

El SUV alemán no arrasa como los Qashqai, RAV4, Tucson y compañía, pero es una gran opción

Opel convierte al Frontera en un chollo

Compartir







El Opel Grandland representa una de las propuestas más importantes de la marca alemana dentro del mercado de los SUV familiares. Su segunda generación ha crecido considerablemente respecto al modelo anterior y utiliza una carrocería de dimensiones generosas, un habitáculo tecnológico y una gama mecánica electrificada. Entre sus versiones más interesantes aparece el Grandland Hybrid, que combina un motor de gasolina con tecnología de hibridación de 48 voltios y una transmisión automática.

Esta configuración busca ofrecer una alternativa a los SUV híbridos de mayor precio, especialmente para quienes necesitan espacio y comodidad durante los desplazamientos familiares. El Grandland compite con modelos como el Peugeot 3008, el Volkswagen Tiguan o el Hyundai Tucson, aunque también puede resultar interesante frente a vehículos de categorías superiores por sus dimensiones y equipamiento. Las promociones comerciales pueden reforzar su atractivo, siempre que se tengan en cuenta las condiciones de financiación.

PUEDE INTERESARTE El Opel más bonito está a precio de Dacia

Una carrocería de más de 4,6 metros

El Opel Grandland mide aproximadamente 4,65 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una evolución del característico Opel Vizor, con una superficie oscura que integra visualmente los faros y el emblema de la marca. También dispone de una firma luminosa moderna y diferentes elementos decorativos que refuerzan su imagen tecnológica, manteniendo unas proporciones relativamente convencionales para un SUV familiar.

De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa. La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente mediante una franja horizontal y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El resultado es un automóvil que apuesta por una estética moderna sin recurrir a una silueta especialmente deportiva, una decisión que favorece el aprovechamiento del espacio interior.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte al Astra en una tentación

El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila adecuada para adultos durante viajes largos. El maletero alcanza aproximadamente 550 litros en determinadas configuraciones, una cifra interesante para transportar equipaje familiar. Además, la carrocería presenta una anchura considerable y una distancia entre ejes próxima a los 2,80 metros, características que contribuyen a ofrecer una sensación de amplitud superior a la de numerosos SUV urbanos.

Un híbrido de 145 CV con etiqueta ECO

El Grandland Hybrid utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros acompañado por un sistema eléctrico de 48 voltios. La potencia conjunta alcanza los 145 CV y se transmite a las ruedas delanteras mediante una caja automática de doble embrague y seis velocidades. Esta configuración permite recuperar energía durante las frenadas y utilizar asistencia eléctrica en determinadas situaciones, contribuyendo a reducir el consumo respecto a una mecánica convencional comparable.

PUEDE INTERESARTE Opel convierte al Frontera en un chollo

El sistema obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. También permite realizar determinadas maniobras utilizando electricidad, aunque su autonomía eléctrica es muy limitada en comparación con la de un híbrido enchufable. Su principal ventaja está en ofrecer una conducción automática y un consumo contenido sin obligar al conductor a modificar sus hábitos de utilización.

Opel también dispone de versiones híbridas enchufables y completamente eléctricas del Grandland, pero presentan características y precios diferentes. La alternativa Hybrid de 145 CV está orientada principalmente a quienes buscan una configuración equilibrada para el uso cotidiano. Aunque ofrece prestaciones suficientes para numerosos desplazamientos, quienes circulan frecuentemente con el vehículo cargado pueden encontrar una respuesta más contundente en las motorizaciones superiores.

Un interior tecnológico y un precio competitivo

El salpicadero incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central que puede alcanzar las 16 pulgadas, dependiendo del acabado. También dispone de diferentes asistentes de conducción, sistemas de conectividad y soluciones destinadas a mejorar el confort. Las versiones superiores pueden incorporar faros Intelli-Lux HD, asientos ergonómicos y diferentes elementos de equipamiento que refuerzan su posicionamiento dentro de la gama Opel.

El Grandland Hybrid se comercializa con diferentes acabados y promociones que pueden reducir su precio de adquisición. Sin embargo, las ofertas más competitivas suelen estar vinculadas a financiación y pueden incorporar una entrada inicial, cuotas mensuales y un pago final. Por tanto, conviene solicitar el precio al contado y el coste total financiado antes de compararlo con otros SUV familiares.

El Peugeot 3008 comparte numerosos elementos técnicos con el Grandland, mientras el Volkswagen Tiguan y el Hyundai Tucson ofrecen alternativas con mecánicas y planteamientos diferentes. El Opel responde con una carrocería espaciosa, una presentación tecnológica y una mecánica híbrida automática con etiqueta ECO. Para quienes buscan un SUV familiar de dimensiones generosas y encuentran una promoción competitiva, representa una opción que merece atención.