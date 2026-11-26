Coches y Motos 26 NOV 2026 - 20:14h.

Una excelente alternativa para quienes buscan un SUV urbano de categoría premium

Lexus inventa el coche de seis ruedas

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Lexus nació como la firma prémium de Toyota, pero durante años sus coches se asociaron sobre todo a berlinas y SUV grandes. El LBX cambia esa imagen. Entra en un terreno poco poblado: el de los B-SUV prémium, donde el tamaño compacto convive con una presentación cuidada. No hace falta subir de segmento para llevar un Lexus.

El LBX es el modelo más pequeño que ha fabricado la marca. Mide 4,19 metros y utiliza la plataforma GA-B de Toyota, adaptada para ofrecer una conducción propia de Lexus. Su carrocería tiene proporciones urbanas, mientras que los distintos estilos y tapicerías permiten darle un aspecto más personal.

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Aunque con poco maletero, también es apto para escapadas

Ese formato facilita la vida en ciudad, aunque obliga a hacer concesiones en el maletero. Las versiones de tracción delantera ofrecen 332 litros; las de tracción total, 284. El LBX se mide con modelos como el Toyota Yaris Cross, el Nissan Juke, el Mitsubishi ASX y el Suzuki Vitara. Su planteamiento busca un ambiente más exclusivo.

La mecánica es híbrida autorrecargable. El motor de gasolina 1.5 trabaja con uno eléctrico y entrega 136 CV y 185 Nm. La transmisión automática e-CVT evita que el conductor tenga que gestionar cambios y el sistema no necesita enchufarse. El consumo medio ronda los 4,5 litros cada 100 kilómetros.

El Lexus LBX está de oferta

La gama permite elegir entre tracción delantera o total. También ofrece varios estilos, como Elegant, Emotion, Relax y Omotenashi. En el acabado Elegant destacan las llantas de 18 pulgadas, la pantalla multimedia de 9,8 pulgadas, el cuadro digital de siete y la tapicería de cuero sintético Tahara.

El Lexus LBX Elegant cuesta 34.800 euros al contado o 32.000 euros financiados. La oferta contempla 48 cuotas de 250 euros al mes, una entrada de 8.549,40 euros y una última cuota de 19.212,40 euros. Esa fórmula permite acceder al SUV más pequeño de Lexus con pagos mensuales.