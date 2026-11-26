Coches y Motos 26 NOV 2026 - 01:46h.

Con esta versión, además, visitarás menos veces la gasolinera

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Cuando toca salir de viaje, un SUV familiar tiene que resolver cosas muy concretas: llevar a todos cómodos, cargar las maletas y no disparar el consumo. El Kia Sportage híbrido intenta cumplir con ese papel sin renunciar a una respuesta rápida. Su sistema entrega 239 CV y la marca anuncia ahora una oferta que lo coloca en el radar de muchas familias.

El Sportage acaba de llegar a su quinta generación, pero ya es un nombre asentado en la gama de Kia. La marca lo presenta como su modelo más vendido en España y en todo el mundo. Mide 4,51 metros y deja 2,68 metros entre ejes. Son cotas que se notan, sobre todo, cuando viajan adultos detrás.

Kia se ha pasado el juego con su último Sportage

El maletero ofrece 526 litros con los asientos en uso. Si la familia necesita llevar bicicletas, bolsas o muebles pequeños, la segunda fila se abate y el espacio crece hasta 1.715 litros. El Kia también cuida el confort y los acabados. Por tamaño y planteamiento, se mide con el Qashqai, el Austral y el Mazda CX-5.

Su mecánica híbrida combina un 1.6 T-GDI de gasolina con un motor eléctrico. El conjunto desarrolla 239 CV y, según la ficha técnica consultada, 380 Nm de par. La caja automática tiene seis marchas y esta versión mueve las ruedas delanteras. No hace falta enchufarla: el sistema recupera energía durante la marcha.

El Sportage HEV está a su precio mínimo histórico

Al volante, el Sportage completa el 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. El consumo medio indicado es de 5,5 litros cada 100 kilómetros. La combinación puede venir bien a quien hace ciudad entre semana y carretera el fin de semana. Hay potencia para adelantar y espacio para que el viaje no se convierta en un dolor de cabeza.

La web de Kia anuncia un precio de 27.770 euros. La cifra, eso sí, exige revisar las condiciones: la oferta está ligada a financiar la compra y entregar un vehículo usado. Es una promoción atractiva, pero no equivale al precio al contado sin requisitos.

El acabado Concept ya reúne bastante equipo para el día a día. Incluye navegador, pantalla curva de 12,3 pulgadas, conexión con Android Auto y Apple CarPlay, y llave inteligente. También añade sensores de aparcamiento en ambos extremos, reconocimiento de límites de velocidad y asistentes de carril y frenada.