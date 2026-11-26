La Honda CB125F combina un precio accesible con un consumo mínimo, una de las mejores opciones
Es una naked ideal para los que busquen iniciarse en el mundo de las dos ruedas
La moto total de Honda es, para muchos, la mejor
En Honda tienen modelos que sorprendentemente pasan desapercibidos, y que no son muy conocidos por la mayoría de gente, a pesar de que sean realmente interesantes. Y este es el caso de la CB 125 F, una moto muy infravalorada, con un precio accesible para todos los públicos, y con un consumo mínimo. Esto la convierte en una de las mejores compras que se pueden hacer, siendo una naked ideal para los que busquen iniciarse en el mundo de las dos ruedas.
Se puede conducir en caso de que tan solo dispongas del carné de coche, con tres años o más de antigüedad, gracias a que su cilindrada es de apenas 125 centímetros cúbicos. Y en 2025 se actualizó y se renovó, contando con un nuevo diseño, nuevos faros delanteros y traseros, una batería de mayor capacidad, nuevas piñas o un sistema Idling Stop. A eso se le suma una estética muy bonita, que hace que parezca más grande, con un aspecto deportivo imposible de ignorar.
Entrega una potencia de 11 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 10,9 Nm a 6.000 rpm, y su consumo es realmente ridículo, de apenas 1,5 litros por cada 100 kilómetros, lo que nos parece hasta difícil de creer. Junto a su depósito de combustible de 11 litros de capacidad, esto implica que tiene una autonomía de unos 730 kilómetros, aproximadamente. Y para rematar la faena, encontramos una pantalla TFT en la instrumentación de 4,2 pulgadas.
La Honda CB 125 F cuesta tan solo 2.999 euros
En Honda le han colocado un precio muy apetecible a esta CB 125 F, que es lo que incita a querer conseguirla, ya que tan solo vas a necesitar un desembolso de 2.999 euros. Por ese precio, es imposible dejarla escapar.