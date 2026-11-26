Coches y Motos 26 NOV 2026 - 12:18h.

Con esta pick-up no pagarás de más por marca

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Las pick-up tienen algo que muchos SUV han perdido: una imagen de herramienta hecha para trabajar. El EVO Cross4 parte de esa idea, pero también quiere servir para viajar y salir del asfalto. Su carrocería de doble cabina y su tracción conectable lo acercan al todoterreno clásico. No se queda solo en la foto: viene preparado para cargar y remolcar.

El Cross4 mide 5,32 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,83 de alto. La batalla alcanza los 3,09 metros. Detrás, la caja ofrece 1,52 metros de largo y de ancho. Su diseño cuadrado y la rueda de repuesto exterior refuerzan ese aire de vehículo pensado para faenas, caminos y escapadas.

La pick up para quienes tienen presupuestos ajustados

La cabina doble cuenta con cuatro puertas y cinco plazas. EVO describe el interior como amplio y funcional, con asientos cómodos y materiales de calidad. El planteamiento no renuncia a la vida diaria: la marca incluye una pantalla táctil de nueve pulgadas y un cuadro que muestra los parámetros del viaje. Así, el Cross4 combina puesto de trabajo y espacio para la familia.

Bajo el capó lleva un motor diésel 2.0 turbo de 136 CV. El propulsor entrega 320 Nm y se combina con un cambio manual de seis velocidades. La velocidad máxima es de 150 km/h. No busca cifras deportivas. Su planteamiento prioriza la fuerza disponible y una mecánica sencilla para afrontar desplazamientos con carga o por terrenos exigentes.

También con tracción total

El conductor puede elegir entre tracción 2WD y 4WD conectable, con reductora en los modos 4H y 4L. Esa configuración ayuda cuando el camino se complica. La suspensión delantera recurre a dobles triángulos y muelles helicoidales. Detrás, un eje rígido con ballestas está pensado para soportar trabajo. La carga útil llega a 830 kilos y puede remolcar hasta 3.500.

El equipamiento suma elementos de seguridad como ABS, control electrónico de estabilidad, asistencia hidráulica de frenada, control de crucero y sensor de presión de neumáticos. La pantalla táctil permite conectar dispositivos Android o iOS. EVO también anuncia una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros, con kilometraje ilimitado durante los tres primeros años.

El precio recomendado figura en 25.400 euros, pero ten en cuenta que la cifra no incluye IVA ni impuesto de matriculación.