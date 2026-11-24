Coches y Motos 24 NOV 2026 - 16:22h.

Un clásico de Toyota que estrena generación para seguir arrasando

Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

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El RAV4 estrena generación y Toyota renueva una fórmula conocida: un SUV amplio, electrificado y preparado para viajar. El diseño es más robusto y el interior, más digital. La gama combina una versión híbrida autorrecargable con otra enchufable de hasta 309 CV, y estrena una cabina renovada.

Con 4,60 metros de largo, mantiene un tamaño manejable y espacio para la familia. La versión híbrida ofrece 580 litros de maletero, ampliables a 1.690 al abatir los asientos. La altura libre al suelo es de 190 milímetros. El Lexus NX y el Honda CR-V son rivales directos. El portón eléctrico facilita cargar equipaje.

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Dos versiones mecánicas, una de ellas con etiqueta CERO

La versión híbrida combina un motor de gasolina 2.5 con uno eléctrico. Entrega 185 CV y acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos. Toyota declara un consumo de 4,9 litros cada 100 kilómetros. Es una opción para quien quiere etiqueta ECO y no depender de un enchufe en sus recorridos urbanos habituales.

El híbrido enchufable entrega hasta 309 CV con tracción total inteligente. Toyota anuncia hasta 137 kilómetros en modo eléctrico. También ofrece una variante de tracción delantera. Así, el RAV4 puede cubrir muchos trayectos diarios sin gasolina y reservar el motor térmico para viajes largos. La batería admite recarga externa.

Equipamiento a la altura

El interior suma una pantalla central de 12,9 pulgadas y un cuadro digital de 12,3. El acabado Advance incorpora cámara trasera, climatizador bizona y portón motorizado. También incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y detector de ángulo muerto. Permite conectar el móvil sin cables.

La gama ofrece cinco acabados: Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited. El precio indicado es de 44.250 euros al contado o 42.950 financiados. El PHEV parte desde 47.075 euros al contado o 45.775 financiados. Conviene comprobar las condiciones en Toyota antes de cerrar números. El acabado superior añade asientos calefactables.