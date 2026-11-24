Coches y Motos 24 NOV 2026 - 08:54h.

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Si hay una moto que nos encanta dentro del catálogo de Harley-Davidson, esa es la Heritage Classic, una cruiser con una presencia imponente, y que está entre las mejores. Es una opción versátil, imponente y llamativa en todos los aspectos, que te permite devorar kilómetros e ir cómodo durante toda la marcha. Nos deja sin palabras, y estamos convencidos de que es una apuesta segura, y una inversión sin ningún tipo de riesgo.

Estrena un nuevo propulsor, al que llaman Milwaukee-Eight 117, que está refrigerado por aire y aceite, y que declara una potencia de 98 CV, así como un par máximo de 163 Nm. La cilindrada es de 1923 centímetros cúbicos, por lo que es evidente que no es una de las motos más rápidas ni potentes, ya que prioriza otros detalles que son mucho más importantes. Entre las ayudas a la conducción que queremos destacar, se encuentran el control de tracción, el ABS en curva, el control de freno motor o el control de velocidad de crucero.

También tiene distintos modos de conducción, para que puedas elegir cuál es el que más te gusta. El depósito acoge en su parte superior una instrumentación analógica que incorpora en su interior una pequeña pantalla digital con toda la información relevante, como el kilometraje, el nivel de combustible y la marcha engranada. Cuenta con conectividad, mientras que la iluminación es full LED, y las botoneras se han actualizado para mejorar la usabilidad.

La Harley-Davidson Heritage Classic cuesta 31.000 euros

Como todos los modelos de Harley-Davidson, la Heritage Classic no es una moto especialmente barata. Así que para conseguirla tendrás que hacer un importante desembolso, que por otra parte creemos que queda completamente justificado. Y es que los 31.000 euros que cuesta es una cantidad muy a tener en cuenta.