Coches y Motos 23 NOV 2026 - 09:48h.

El SUV español sigue siendo una muy buena opción

El nuevo motor de Seat que, para muchos, es el mejor

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El Seat Ateca continúa siendo una alternativa interesante para quienes buscan un SUV compacto con una carrocería práctica, un comportamiento equilibrado y un precio competitivo. Aunque lleva años en el mercado, el modelo español mantiene argumentos importantes frente a rivales más recientes, especialmente cuando aparecen campañas comerciales que reducen el desembolso inicial. Una de las promociones anunciadas por Seat permite acceder al Ateca mediante cuotas de 180 euros mensuales.

Sin embargo, esta cantidad no representa el precio completo del automóvil. La oferta publicada por la marca corresponde a una financiación Seat Flex con entrada, 48 cuotas y un pago final elevado. Además, las condiciones consultadas indican que aquella campaña era válida hasta el 30 de septiembre de 2026, por lo que no debe darse por vigente en noviembre sin una nueva confirmación comercial. Aun así, permite analizar cómo puede posicionarse el Ateca frente a alternativas más caras.

Un SUV compacto con una carrocería práctica

El Seat Ateca mide aproximadamente 4,38 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de grandes dimensiones y diferentes elementos decorativos que refuerzan su imagen deportiva. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada generosa que contribuye a ofrecer una buena visibilidad desde el habitáculo.

La trasera presenta unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares, aunque sus dimensiones son inferiores a las de algunos SUV compactos de última generación. El maletero alcanza aproximadamente 510 litros en las versiones de tracción delantera, una cifra interesante para transportar equipaje durante viajes o escapadas de fin de semana.

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El interior mantiene una distribución relativamente convencional, con instrumentación digital en determinados acabados y una pantalla multimedia central. También dispone de mandos físicos para diferentes funciones, una característica que puede resultar interesante frente a modelos que concentran casi todos los controles en una pantalla. El Ateca no ofrece la presentación más moderna de su categoría, pero mantiene una ergonomía sencilla y una configuración orientada a la funcionalidad.

Un motor de gasolina de 115 CV en la oferta

La promoción de 180 euros mensuales corresponde al Seat Ateca 1.0 EcoTSI de 115 CV con acabado FR. Esta mecánica utiliza un motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros y está orientada a ofrecer un equilibrio entre consumo y prestaciones. Su potencia resulta suficiente para numerosos desplazamientos cotidianos, aunque quienes circulan frecuentemente con el automóvil cargado pueden preferir alternativas de mayor cilindrada y potencia.

El Ateca también ha ofrecido diferentes motores de gasolina y diésel, con versiones de hasta 150 CV y posibilidades de transmisión automática. Sin embargo, estas configuraciones presentan precios y características diferentes, por lo que no deben confundirse con la unidad incluida en la promoción. La versión EcoTSI de 115 CV obtiene la etiqueta C de la DGT, una circunstancia que puede representar una desventaja frente a determinados SUV híbridos con etiqueta ECO.

El Volkswagen T-Roc, el Skoda Karoq y el Nissan Qashqai representan alternativas interesantes dentro del segmento. El Seat responde con una carrocería compacta, un maletero generoso y una gama mecánica conocida. Su principal atractivo comercial puede aumentar cuando los concesionarios ofrecen descuentos sobre unidades disponibles, aunque conviene comparar siempre vehículos con motores y equipamientos equivalentes.

Qué hay detrás de los 180 euros mensuales

La oferta publicada por Seat contemplaba una entrada de 4.687,44 euros y 48 cuotas mensuales de 180 euros. Al finalizar el contrato, el comprador podía optar por devolver el vehículo, cambiarlo o quedarse con él abonando una cuota final de 17.778,89 euros, de acuerdo con las condiciones contractuales. El cálculo de la última cuota estaba asociado a un kilometraje de referencia de 10.000 kilómetros anuales.

La TAE anunciada era del 9,77%, mientras el precio recomendado financiando se situaba en 24.821,21 euros. El precio al contado ascendía a 26.224,73 euros y el precio total a plazos, incluyendo los costes de financiación, alcanzaba 31.811,01 euros. Por tanto, los 180 euros mensuales no deben interpretarse como una manera de adquirir el automóvil por una cantidad reducida sin otros pagos importantes.

Estas cifras pertenecen a una campaña cuya vigencia anunciada finalizó el 30 de septiembre de 2026. Para conocer el precio actual es necesario solicitar una oferta actualizada al concesionario y comprobar si se mantienen las condiciones o existen promociones diferentes. También conviene valorar el kilometraje permitido, las posibles condiciones de devolución y el coste total si se decide conservar el vehículo.

El Seat Ateca continúa siendo una opción razonable para quienes priorizan espacio, facilidad de utilización y un precio competitivo. Sin embargo, frente a alternativas híbridas más recientes presenta limitaciones en electrificación y tecnología. Su atractivo dependerá especialmente del descuento real disponible y de que el coste final resulte suficientemente inferior al de sus competidores.