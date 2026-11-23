Coches y Motos 23 NOV 2026 - 21:42h.

En cuanto al propulsor que equipa, es un V2 de gran cilindrada

La nueva Moto Marini es, sin lugar a dudas, la más atractiva de la marca

Compartir







En Moto Marini saben cómo hacer motos increíbles, e imposibles de ignorar, y una de ellas es la X-Cape 1200, una trail que difícilmente puede pasar desapercibida. Y, a la hora de hablar de las más bonitas que ha hecho nunca la firma, sin duda alguna esta se merece estar en el debate. Es simplemente excepcional, y nos parece una oda al buen gusto, y reúne todo lo que se le puede pedir a una moto de estas características, para ser considerada como irresistible.

Tras ser presentada en el salón EICMA de Milán de 2023, llegó recientemente a los concesionarios, y no ha necesitado de mucho tiempo para convertirse en una de las más buscadas. Tiene una estética y un aspecto majestuoso, con un carenado con branquias laterales para favorecer la refrigeración. En cuanto al propulsor que equipa, es un V2 de gran cilindrada, en concreto, de 1187 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 129 CV.

Garantiza una excelente respuesta, y tiene un sonido muy característico, que provoca que sea imposible de confundir. Cuenta con acelerador electrónico, que gestiona los distintos modos de conducción, y también tiene ayudas para la conducción como el ABS o el control de tracción, ambos sensibles a la inclinación, y una plataforma inercial IMU de seis ejes. Tampoco nos podemos olvidar del quickshifter bidireccional ni del control de velocidad de crucero, así como la pantalla TFT de siete pulgadas.

La Moto Marini X-Cape 1200 tiene un precio de 11.990 euros

La Moto Marini-Cape 1200 tiene un precio que no puede parecernos más razonable, ya que se puede conseguir por una cifra que a todos nos resulta irrisoria, de apenas un total de 11.990 euros. Esto es una ganga a todas luces, y una oportunidad que no puede ser más apetecible.