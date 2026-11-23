Coches y Motos 23 NOV 2026 - 07:28h.

Es una scooter GT de carácter deportivo, que en 2025 se actualizó para recibir la homologación Euro 5+

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

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Cuando hablamos de las mejores scooter que se pueden encontrar, es nuestra obligación mencionar el nombre de la Honda Forza 350, una alternativa magnífica para todos aquellos que buscan una moto cómoda y eficiente. Además, le acompaña un precio increíble, que es un motivo importante para querer hacerse con ella, sin descuidar sus buenas prestaciones o su avanzado nivel de equipamiento, que es algo que la hace destacar fácilmente.

Es una scooter GT de carácter deportivo, que en 2025 se actualizó para recibir la homologación Euro 5+, así como nuevos colores y decoraciones, o unas piñas retroiluminadas. El propulsor que tiene equipado es de un solo cilindro, con una cilindrada de 330 centímetros cúbicos, con tecnología Smart Power, cuatro válvulas y refrigeración líquida. A esto le acompaña una destacable potencia de 30 CV a 7.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 31,5 Nm a 5.250 rpm.

Es decir, que es una moto apta para el carné A2, con un consumo homologado de 3,4 litros por cada 100 kilómetros, lo que junto a su depósito de combustible de 11,7 litros de capacidad se traduce en una autonomía de 345 kilómetros. Cuenta con control de tracción, ABS de doble canal o iluminación full LED, así como también una pantalla TFT a todo color de cinco pulgadas en la instrumentación, que muestra la información necesaria en todo momento.

La Honda Forza 350 cuesta 6.550 euros

Y el precio de la Honda Forza 350 es un aliciente extra a la hora de decidirse por su adquisición, ya que puede ser tuya si pagas un total de 6.550 euros, lo que nos parece una cantidad ridícula. Porque pocos modelos del mismo estilo podrás encontrarte sin la necesidad de hacer un desembolso que tu bolsillo note.