Coches y Motos 22 NOV 2026 - 18:11h.

Un deportivo de los que ya casi no quedan

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota Yaris lleva años siendo una imagen habitual en las calles. Su tamaño, el consumo contenido y la opción híbrida lo han convertido en un coche conocido. Pero la familia Yaris también tiene otra cara. Se llama GR y lleva el pequeño utilitario a un terreno mucho más deportivo.

Las siglas GR identifican a los modelos desarrollados por Gazoo Racing, la división deportiva de Toyota. En el Yaris no son solo un acabado con detalles llamativos. La marca creó una versión con cambios profundos y una conexión con los rallyes. El resultado conserva el nombre, pero cambia por completo el carácter.

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El utilitario que eligen los más puristas

A primera vista, el GR Yaris ya deja claras sus intenciones. Tiene pasos de rueda marcados, carrocería ancha y techo bajo. Mide 3,94 metros de largo y apenas 1,50 de alto. Su aspecto compacto recuerda al coche de competición, aunque puede circular a diario y aparcar sin demasiadas complicaciones.

Bajo el capó trabaja un motor de tres cilindros que desarrolla 280 CV y 345 Nm. La caja manual y la tracción total hacen que el conductor participe en cada aceleración. El GR Yaris pasa de cero a cien en 5,2 segundos y alcanza 230 km/h. No es un utilitario corriente. Y es de los pocos que queda de su especie.

Toyota también ha preparado el chasis para aprovechar esa potencia. El modelo cuenta con diferenciales Torsen de deslizamiento limitado y varios modos de conducción. Esos elementos ayudan a repartir el empuje cuando el asfalto cambia o una curva se cierra. El coche invita a buscar una carretera revirada.

Un equipamiento a la altura de su deportividad

El acabado RZ incluye asientos deportivos calefactables, volante calefactable y pedales de aluminio. También suma cuadro digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de ocho, navegación y conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Los asistentes incorporan control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenada de emergencia.

El GR Yaris parte de 45.000 euros. No es barato, pero sigue siendo un duro rival para modelos consolidados como los Renault Clio, el MG3 Hybrid+ o el Mazda 2 híbrido.