Coches y Motos 23 NOV 2026 - 00:17h.

Una nueva marca china llega a España

Omoda se carga el número 3

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El grupo chino Chery continúa ampliando su presencia en España con nuevas marcas que buscan competir en diferentes segmentos del mercado. Después de la llegada de Omoda y Jaecoo, el fabricante ha iniciado la comercialización de Lepas, una firma que apuesta por una imagen más elegante y un posicionamiento orientado al confort. Su primer modelo es el Lepas L8, un SUV híbrido enchufable de dimensiones familiares que pretende conquistar a los compradores mediante el diseño, la tecnología y una autonomía elevada.

El nuevo modelo comparte determinados elementos técnicos con otros automóviles del grupo, pero utiliza una carrocería y una presentación interior específicas. Su principal atractivo está en combinar unas dimensiones generosas con un sistema de propulsión electrificado y un equipamiento abundante. Además, llega a un segmento donde compiten modelos como el BYD Seal U DM-i, el MG HS híbrido enchufable y el Ford Kuga PHEV, todos ellos con argumentos importantes en precio y funcionalidad.

Una carrocería elegante de 4,68 metros

El Lepas L8 mide aproximadamente 4,68 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de grandes dimensiones y unas superficies suaves que buscan transmitir una imagen sofisticada. A diferencia de los diseños más agresivos de determinados Omoda y Jaecoo, Lepas apuesta por unas proporciones relativamente equilibradas y una estética que concede especial importancia a los detalles.

De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada que contribuye a reforzar su apariencia de SUV familiar. La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente mediante una franja horizontal y un portón de dimensiones generosas. El resultado es un automóvil que busca combinar elegancia y modernidad, aunque su atractivo estético dependerá de las preferencias de cada comprador.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de aproximadamente 2,80 metros, una cifra que permite ofrecer una segunda fila espaciosa. El maletero alcanza alrededor de 507 litros, una capacidad interesante para viajes familiares. Además, la carrocería presenta unas dimensiones próximas a las de otros SUV medianos, por lo que puede utilizarse como automóvil principal sin necesidad de recurrir a un vehículo de siete plazas.

Un híbrido enchufable de 279 CV

El Lepas L8 utiliza un sistema híbrido enchufable que combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros con propulsión eléctrica. La potencia conjunta alcanza los 279 CV y el sistema incorpora una transmisión híbrida dedicada. Esta configuración permite circular utilizando electricidad durante los desplazamientos cotidianos y recurrir al motor de combustión cuando se necesita realizar un viaje largo.

La batería tiene una capacidad de aproximadamente 18,4 kWh y permite anunciar una autonomía eléctrica cercana a los 100 kilómetros, según las condiciones de homologación. El fabricante también destaca una autonomía total elevada, aunque esta cifra depende de la carga inicial de la batería, del combustible disponible y de las condiciones de conducción. El L8 obtiene la etiqueta CERO de la DGT al tratarse de un híbrido enchufable con autonomía eléctrica suficiente.

Para aprovechar plenamente las ventajas de esta mecánica resulta recomendable disponer de un punto de carga habitual. Cuando la batería se recarga con frecuencia, el vehículo puede realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando principalmente electricidad. Sin embargo, quienes no pueden enchufarlo regularmente deben valorar el consumo con la batería descargada y el coste adicional de la tecnología híbrida enchufable.

Mucho equipamiento y un precio competitivo

El interior incorpora una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia vertical de 13,2 pulgadas en las configuraciones anunciadas para España. También puede disponer de cámara panorámica, cargador inalámbrico, asistentes de conducción y diferentes funciones de conectividad. Los acabados superiores añaden elementos como asientos con masaje, ventilación y calefacción, techo panorámico y equipo de sonido específico.

El Lepas L8 ha llegado al mercado español con un precio al contado anunciado desde aproximadamente 41.700 euros. Las promociones de lanzamiento pueden reducirlo hasta unos 33.990 euros, pero esta cantidad incluye descuentos y ayudas sujetos a condiciones. Por tanto, conviene comprobar qué parte del importe corresponde a financiación, incentivos públicos y otras bonificaciones antes de compararlo con sus rivales.

El BYD Seal U DM-i y el MG HS PHEV representan alternativas consolidadas dentro de esta categoría. El Lepas responde con una carrocería de diseño propio, un equipamiento tecnológico abundante y una mecánica de potencia elevada. Su principal incógnita está en cómo evolucionarán la experiencia de uso, el servicio posventa y el valor residual de una marca que acaba de iniciar su trayectoria comercial en España.