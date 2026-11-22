Coches y Motos 22 NOV 2026 - 10:16h.

Un SUV familiar premium que marca la diferencia con lo de siempre

Nuevo problema, y serio, para Opel, Citroën, Peugeot y DS

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DS quiere que el Nº8 se reconozca antes incluso de acercarse. En el frontal del coche, la parrilla iluminada DS LUMINASCREEN combina líneas de luz verticales y el logotipo de la marca. La firma luminosa puede animarse al dar la bienvenida o despedir al conductor. Así, la parte delantera marca el tono.

El Nº8 no sigue la silueta típica de un SUV alto y cuadrado. Mide 4,82 metros de largo, apenas 1,58 de alto y tiene una batalla de 2,90 metros. El techo cae suavemente hacia atrás. Esa línea estilizada acompaña a una carrocería amplia y a un maletero de 560 litros.

Los faros LED prolongan el lenguaje del frontal. Las luces diurnas dibujan una firma vertical que conversa con la parrilla, mientras los grupos traseros mantienen el mismo cuidado por el detalle. El conjunto busca elegancia sin recurrir a adornos excesivos. En persona, la iluminación es la que primero reclama la mirada.

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La versión de acceso del DS Nº8 está en oferta

El DS Nº8 parte de 54.806 euros al contado. La oferta financiada anuncia 520 euros al mes, con 14.058,18 euros de entrada y una última cuota de 29.326,56 euros. Y a continuación te contamos lo que te llevas a cambio

La versión de acceso mueve las ruedas delanteras con un motor de 230 CV y 343 Nm. La batería de 73,7 kWh permite recorrer hasta 550 kilómetros WLTP y hasta 655 en ciclo urbano. El coche acelera de cero a cien en 7,7 segundos y alcanza 190 km/h.

Quien necesite más autonomía puede elegir la variante de 245 CV. DS anuncia hasta 750 kilómetros eléctricos y un precio de 60.649 euros. Mientras que coronando la gama encontramos una versión de 350 CV, 664 km de autonomía y un precio de partida que se sitúa por encima de los 72.000 euros.

Muy top en todo, mecánica y equipamiento

Hablemos del equipamiento. La gama cuenta con acabados Pallas y Étoile. El primero ya suma llantas de 19 pulgadas, navegador 3D, bomba de calor y asientos delanteros eléctricos y calefactables.

El habitáculo combina esa imagen cuidada con tecnología útil. El Pallas incorpora climatizador bizona, cargador inalámbrico, cámara trasera y sensores de aparcamiento delante y detrás. También añade control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales. La etiqueta CERO completa su propuesta eléctrica.