Coches y Motos 21 NOV 2026 - 06:23h.

Ford se adelanta al Black Friday con una oferta irresistible

Esta es la versión más interesante del Ford Kuga

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El Ford Mustang nació como un deportivo accesible. La marca lo presentó en la Feria Mundial de Nueva York el 17 de abril de 1964. Aquel primer año vendió más de 418.000 unidades y convirtió su nombre en una leyenda del automóvil, superando las previsiones.

Por eso, cuando Ford presentó el Mustang Mach-E en 2019, muchos puristas pusieron el grito en el cielo. El emblema pasaba de un coupé de gasolina a un SUV eléctrico. La discusión fue intensa. Algunos aficionados rechazaban que un modelo familiar y enchufable llevara el nombre Mustang desde su estreno. El tiempo ha demostrado, sin embargo, que no fue una mala idea.

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El Ford Mustang Mach-E está más barato que nunca

Un modelo que acaba de alcanzar su precio mínimo histórico. El precio anunciado baja de 54.046 euros a 33.385 al contado o 32.558 financiado. La fórmula incluye 220 euros al mes, una entrada de 15.500 euros y cinco años de mantenimiento gratis. La última cuota asciende a 17.835 euros.

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La versión de acceso desarrolla 268 CV y 430 Nm. Su motor mueve las ruedas traseras y se alimenta de una batería de 72 kWh. Ford anuncia hasta 470 kilómetros de autonomía y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos. La velocidad máxima es de 180 km/h.

La gama también ofrece tres escalones superiores. Uno alcanza 276 CV y 615 kilómetros de autonomía. Otro entrega 375 CV y recorre hasta 555 kilómetros. En lo más alto, la versión de 487 CV anuncia 515 kilómetros. Así, el apellido Mach-E abarca desde el uso diario hasta las prestaciones contundentes.

Espacio para toda la familia y una deportividad que hace honor al Mustang original

El SUV mide 4,71 metros de largo y ofrece 502 litros de maletero. Con los asientos traseros abatidos, llega a 1.520 litros. El cuadro digital de 10,2 pulgadas acompaña una pantalla central de 15,5. La cámara de 360 grados, los sensores y el climatizador bizona facilitan la rutina.

Ford completa la dotación con asientos y volante calefactables, carga inalámbrica y control de crucero adaptativo. El sistema Co-Pilot 360 suma alertas de ángulo muerto, frenada automática y mantenimiento de carril.