Coches y Motos 21 NOV 2026 - 18:08h.

La marca china sigue aumentando su peso en España

Lo nuevo de Jaecoo es un SUV que apunta a top ventas

Compartir







Jaecoo ha conseguido hacerse un hueco en el mercado español con una propuesta que combina diseño, equipamiento y un posicionamiento comercial competitivo. El Jaecoo 7 representa uno de los modelos más importantes de esta estrategia, con una carrocería de SUV compacto que apuesta por una imagen sofisticada y una presentación interior de inspiración premium. Su estética, marcada por una parrilla de grandes dimensiones y unas superficies relativamente limpias, busca distinguirlo de numerosos competidores.

La firma perteneciente al grupo chino Chery también ha apostado por ofrecer diferentes alternativas mecánicas, desde motores de gasolina hasta una versión híbrida enchufable especialmente interesante. El resultado es un automóvil que pretende competir con modelos consolidados como el Hyundai Tucson, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai. Aunque considerar que es el Jaecoo más elegante depende de los gustos personales, el 7 representa una de las interpretaciones más reconocibles del lenguaje estético de la joven marca.

Un diseño robusto con aspiraciones premium

El Jaecoo 7 mide aproximadamente 4,50 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones con lamas verticales, acompañada por unos grupos ópticos estilizados y una firma luminosa horizontal. Esta configuración le proporciona una imagen especialmente contundente, mientras las superficies relativamente rectas contribuyen a transmitir una sensación de robustez y presencia visual.

PUEDE INTERESARTE Jaecoo 5, el SUV que entiende a perros y gatos

De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unos tiradores de puertas integrados en la carrocería. La trasera incorpora unos pilotos unidos mediante una franja luminosa y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El resultado es un SUV que busca combinar elementos propios de los todoterrenos tradicionales con detalles habituales entre los automóviles de orientación premium, aunque su planteamiento está dirigido principalmente al uso por carretera.

El habitáculo ofrece cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos. El maletero presenta una capacidad que varía según la motorización, con cifras próximas a los 500 litros en determinadas versiones de gasolina y una capacidad inferior en el híbrido enchufable. Por tanto, conviene comprobar las especificaciones de cada configuración antes de comparar directamente el Jaecoo con otros SUV familiares de dimensiones semejantes.

PUEDE INTERESARTE Lo nuevo de Jaecoo es un SUV que apunta a top ventas

Un interior tecnológico y bien equipado

El salpicadero incorpora una instrumentación digital y una pantalla multimedia vertical de grandes dimensiones, que puede alcanzar las 14,8 pulgadas dependiendo del acabado. También dispone de una consola central elevada, diferentes espacios de almacenamiento y numerosos elementos de conectividad. Jaecoo ha apostado por una presentación moderna, con pocos controles físicos y una distribución que concede especial protagonismo al sistema multimedia.

Las versiones superiores pueden incorporar techo panorámico, asientos calefactados y ventilados, cámaras de visión periférica y diferentes asistentes de conducción. Esta dotación constituye uno de los principales argumentos comerciales del modelo, especialmente cuando se compara con rivales que reservan determinados elementos para acabados más caros. Sin embargo, conviene valorar también la ergonomía y la facilidad de utilización de los controles táctiles durante la conducción.

Gasolina e híbrido enchufable de hasta 347 CV

La gama del Jaecoo 7 incluye una versión de gasolina con motor turboalimentado de 1,6 litros y una potencia aproximada de 147 CV en las configuraciones comercializadas en España. Esta mecánica se asocia a una transmisión automática y obtiene la etiqueta C de la DGT. También han existido alternativas con tracción total, dependiendo de la versión y de la disponibilidad comercial.

Por encima aparece el Jaecoo 7 SHS, que utiliza un sistema híbrido enchufable con una potencia conjunta de 347 CV. Esta configuración combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una batería que permite superar los 90 kilómetros de autonomía eléctrica homologada WLTP. Obtiene la etiqueta CERO de la DGT y puede resultar especialmente interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual y realizan numerosos desplazamientos cotidianos.

El Jaecoo 7 no pretende competir únicamente mediante prestaciones o autonomía eléctrica. Su principal atractivo está en combinar una carrocería de diseño sofisticado con un equipamiento tecnológico abundante y diferentes alternativas mecánicas. Frente a modelos como el Hyundai Tucson o el Kia Sportage, ofrece una interpretación estética diferente y un posicionamiento comercial que puede resultar interesante para quienes buscan un SUV familiar con una imagen especialmente cuidada.