Coches y Motos 21 NOV 2026 - 10:33h.

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La Bimota KB4 es una de las deportivas de corte retro más interesantes que se pueden encontrar, con una silueta elegante y que no pasa desapercibida, lo que le ha llevado a ser tan cotizada. Hay una gran cantidad de motoristas que no han podido dejar pasar por alto la oportunidad de adquirirla, debido a su imagen imponente, a la combinación de colores que ofrece, a la enorme cantidad de detalles que tiene y al equipamiento tan completo del que presume.

Equipa un propulsor de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 1043 centímetros cúbicos, con una potencia de 142 CV y un par máximo de 111 Nm. Asimismo, también dispone de acelerador electrónico, con cuatro modos de conducción, uno de ellos configurable, y numerosas ayudas para la conducción. Estas incluyen control de tracción, quickshifter bidireccional, control de velocidad de crucero y muchas más cosas.

En la parte ciclo, se pueden destacar las suspensiones Öhlins, las llantas OZ de aluminio o los frenos Brembo, con un conjunto total que declara un peso de 194 kilos, para hacer de esta moto una absoluta obra de arte. Y si hablamos de la instrumentación, nos encontramos con una pantalla TFT que te permite tener toda la información a tu alcance. En definitiva, es una moto a la que cuesta encontrarle algún punto débil, aunque esto también se refleja en su precio, que no es barato.

La Bimota KB4 cuesta 39.300 euros

Porque, para conseguir esta Bimota KB4, se necesita realizar un importante desembolso, que no todo el mundo se puede permitir. Y es que requiere de una inversión de 39.300 euros, algo que claramente no está al alcance de todos los bolsillos. Pese a esto, tenemos claro que es una compra sin riesgo, pues podrás disfrutar de una increíble moto.