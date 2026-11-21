Coches y Motos 21 NOV 2026 - 12:44h.

El Jeep para urbanitas con alma aventurera

Este todoterreno de Jeep es lo mejor para los que no quieren gastarse un dineral

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Jeep ha hecho del todoterreno parte de su identidad, pero el nuevo Compass mira también al conductor que pasa la semana en ciudad. La marca ha renovado su SUV con más tecnología, una cabina cuidada y varias formas de electrificación. El resultado quiere estar a la altura de rivales como el Kia Sportage y el Nissan Qashqai, sin olvidar sus raíces todoterreno.

El Compass mide 4,55 metros de largo y su distancia entre ejes llega a 2,795 metros. El maletero ofrece 550 litros, una cifra útil para vacaciones y recados. Con los asientos traseros abatidos, el volumen aumenta hasta 1.645 litros. Los asientos traseros se abaten en tres partes. La carrocería conserva una imagen robusta, aunque el interior gana protagonismo por sus pantallas y acabados.

Cuatro versiones mecánicas

La versión de entrada combina un motor 1.2 de gasolina con tecnología híbrida de 48 voltios. Entrega 145 CV, lleva cambio automático y mueve las ruedas delanteras. Jeep anuncia un consumo de 5,6 litros cada cien kilómetros. El 0 a 100 km/h llega en 8,9 segundos. El eléctrico asiste en ciudad y atascos.

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Quien prefiera enchufarlo puede elegir el híbrido enchufable de 225 CV. Su autonomía eléctrica alcanza 94 kilómetros y el consumo homologado ponderado es de dos litros cada cien. Esta opción permite cubrir muchos trayectos diarios sin usar gasolina, siempre que el conductor recargue la batería con regularidad. También luce etiqueta CERO.

Tres Jeep Compass a elegir con la etiqueta CERO de la DGT

La gama eléctrica ofrece dos niveles. El primero desarrolla 213 CV y homologa hasta 500 kilómetros de autonomía. El más potente entrega 231 CV y anuncia más de 650 kilómetros. Ambos tienen tracción delantera. El Compass eléctrico se enfrenta a modelos como el Skoda Elroq, el Volkswagen ID.4 y el Kia EV5.

La tecnología se nota en el puesto de conducción. El cuadro digital mide 10,25 pulgadas y la pantalla central alcanza 16. El acabado Altitude añade climatizador bizona, sensores de aparcamiento y control de crucero adaptativo. También equipa asistente de carril, frenada automática y Selec-Terrain, con modos para nieve, arena o barro, y cámara trasera.

Jeep ofrece los acabados Altitude y Summit para la gama. El segundo suma faros Matrix LED, parabrisas calefactable y luz ambiental multicolor. Los precios promocionales arrancan en 32.200 euros para el híbrido, 38.900 para el enchufable y 42.200 para el eléctrico de 213 CV.