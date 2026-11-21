Coches y Motos 21 NOV 2026 - 04:51h.

Un SUV que contiene tres tecnologías en un solo bloque mecánico

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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Dacia ha hecho de los coches prácticos y asequibles una seña de identidad. El Duster llevó esa filosofía al terreno aventurero. Ahora el Bigster amplía la idea: es un SUV más grande, con sitio para la familia y una imagen preparada para caminos sin asfaltar. Y la versión 4x4 refuerza esa vocación.

El Hybrid-G 150 4x4 combina gasolina, GLP y apoyo eléctrico. El motor 1.2 TCe turbo mild-hybrid mueve las ruedas delanteras; otro motor eléctrico impulsa las traseras. Una transmisión automática de doble embrague gestiona el conjunto. Así, el Bigster gana tracción integral sin un árbol de transmisión.

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Tres tecnologías en un solo SUV

La potencia alcanza 150 CV. Dacia anuncia un 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h. El sistema puede circular en modo eléctrico durante parte del tiempo. La etiqueta ECO suma ventajas para moverse por zonas reguladas. La batería de 48 voltios apoya al motor térmico. El eléctrico actúa atrás cuando hace falta tracción adicional.

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El Bigster lleva depósitos separados para gasolina y GLP. La marca anuncia una autonomía total superior a 1.500 kilómetros. El conductor puede elegir el combustible con un botón. La doble alimentación ayuda a espaciar las visitas a la gasolinera y a contener el gasto.

Espacio para toda la familia y un equipamiento muy completo

Con 4,57 metros de largo y una batalla de 2,70, el SUV ofrece espacio para cinco ocupantes. También alcanza 1,66 metros de alto y 1,81 de ancho. El maletero llega a 456 litros en las versiones convencionales y a 430 en la híbrida. La carrocería elevada y la tracción 4x4 le permiten afrontar pistas sencillas.

El habitáculo mantiene un planteamiento práctico. El acabado Essential incorpora climatización manual, cámara trasera, cuadro digital de siete pulgadas y pantalla multimedia de 10,1. Los acabados superiores añaden más confort. Dacia ofrece cuatro niveles: Essential, Expression, Extreme y Journey. Además, ofrece cuatro altavoces.

Toca hablar del precio. Esta versión 4x4 se ofrece con acabado Expression desde 32.920 euros al contado o 30.319 euros financiando. Rivales como el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Toyota Corolla Cross no lo tienen fácil.