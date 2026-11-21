Coches y Motos 21 NOV 2026 - 08:57h.

Ese utilitario ha llegado para plantar cara a los mejores

MG3 o Dacia Sandero: ¿cuál es mejor comprar?

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Si estás mirando un Toyota Yaris o un Renault Clio, el MG3 Hybrid+ merece una prueba. Tiene tamaño de utilitario, pero presume de una potencia que roza la de coches mayores. MG lo plantea como una alternativa híbrida con etiqueta ECO y un precio que todavía juega en la zona asequible.

El sistema combina un motor de gasolina 1.5 de 102 CV con otro eléctrico de 136. La potencia conjunta alcanza 194 CV. El cambio automático permite olvidarse del embrague y el coche puede avanzar en eléctrico hasta 80 km/h. Su consumo homologado es de 4,4 litros cada cien kilómetros.

Vamos con las prestaciones. Este MG3 acelera de 0 a 100 km/h en ocho segundos y alcanza 170 km/h. La etiqueta ECO facilita los desplazamientos por muchas ciudades. Además, el sistema híbrido no necesita enchufarse: recupera energía al frenar y la utiliza cuando resulta útil.

Ideal para la ciudad, sin renunciar a esas pequeñas escapadas

En dimensiones, estamos ante un coche pequeño. Mide 4,11 metros de largo y tiene una batalla de 2,57 metros. El maletero ofrece 293 litros, ampliables a 983 con los asientos traseros abatidos. Pero aunque no es el más grande del segmento, permite resolver la compra semanal y alguna escapada sin hacer malabares.

La oferta sitúa el acabado Standard en 18.340 euros financiando o 20.340 al contado. La campaña de MG para noviembre incluye un descuento ligado a financiación, sujeto a aprobación y condiciones. El precio anunciado corresponde a una versión y pintura determinadas. Conviene revisar la letra pequeña antes de cerrar números.

Equipamiento más que suficiente para lo que necesitas

De serie, el Standard monta cuadro digital de siete pulgadas y pantalla multimedia de 10,25. Añade navegador, Apple CarPlay, Android Auto, climatizador automático y cámara trasera. También incluye control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, alerta de somnolencia y sensores traseros para aparcar con más calma.

La gama no termina ahí: MG ofrece también los acabados Comfort, Business y Luxury. El Standard ya trae faros LED diurnos, acceso remoto y freno eléctrico con Auto-Hold.