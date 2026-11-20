Coches y Motos 20 NOV 2026 - 01:48h.

El SUV coupé ideal para ciudad y carretera

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Toyota C-HR siempre ha sido el modelo que más se atreve en la gama japonesa. Su silueta de SUV coupé, los tiradores escamoteables y las líneas tensas le dan una presencia poco común. Desde su llegada al mercado en 2016, este SUV compacto ya supera el millón de ventas en Europa.

Mide 4,36 metros de largo y tiene una batalla de 2,64 metros. Su maletero ofrece 358 litros. No es el más amplio de su clase, pero el C-HR prioriza el diseño y una cabina bien terminada. Sus rivales más directos son el Kia Niro y el Mazda MX-30.

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Tres versiones mecánicas con hasta 223 CV de potencia

La versión híbrida de acceso combina un motor 1.8 de gasolina con otro eléctrico. Desarrolla 140 CV y consume 4,7 litros cada cien kilómetros. El cambio automático y la etiqueta ECO facilitan el uso diario. Toyota anuncia un precio desde 29.750 euros al contado para el Hybrid 140.

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Quien quiera más respuesta puede dar el salto al 2.0 híbrido de 197 CV. El consumo medio declarado es de 4,8 litros. La gama también contempla un híbrido enchufable de 223 CV, con hasta 62 kilómetros de autonomía eléctrica y etiqueta CERO. Esta variante ofrece aceleraciones más vivas y un maletero menor, de 311 litros.

Equipamiento a la altura del conjunto

El acabado Active incluye faros LED, llantas de aleación, retrovisores calefactables y plegables, y tiradores exteriores escamoteables. Dentro, Toyota monta un cuadro digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia de ocho. Apple CarPlay y Android Auto funcionan sin cables, y el climatizador es bizona.

La lista de asistentes va más allá de lo básico. El C-HR incorpora control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, mantenimiento de carril y frenada precolisión. También suma cámara trasera, ocho airbags y alerta de tráfico posterior. Mieentras que el híbrido enchufable sube el listón con pantalla central de 12,3 pulgadas, bomba de calor y asientos delanteros calefactados, además de sensores de aparcamiento.