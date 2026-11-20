Coches y Motos 20 NOV 2026 - 03:21h.

Lo encuentras en oferta en sus dos versiones mecánicas

JAECOO se hace un hueco en el mercado español gracias a un SUV que supera los 30.000 euros

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El Black Friday se ha convertido en una de las grandes citas comerciales del año. Durante esos días, muchas marcas concentran descuentos y ofertas especiales para animar las compras antes de Navidad. En el automóvil, las campañas suelen incluir rebajas, ayudas y fórmulas de financiación.

JAECOO se ha apuntado a ello. Pero no solo eso. Ha llevado esa idea un paso más allá y ha ampliado el Black Friday a todo noviembre con su campaña Black November. El JAECOO 7 forma parte de la promoción, con ventajas anunciadas para sus versiones híbrida e híbrida enchufable.

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JECOO ya está de Black Friday

El JAECOO 7 llama la atención antes de arrancar. Su frontal vertical y sus líneas rectas le dan una presencia distinta. La marca acompaña ese diseño con un habitáculo cuidado y una dotación generosa. Así busca hacerse un hueco entre SUV conocidos como el Kia Sportage y el MG HS.

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Con 4,50 metros de largo, el modelo se mueve en el corazón del segmento. La distancia entre ejes alcanza 2,65 metros. El maletero ofrece 424 litros y llega a 1.349 cuando se abaten los asientos traseros. Son cifras que sirven para el día a día y para viajar en familia.

La gama incluye dos alternativas electrificadas. El SHS-H es un híbrido autorrecargable de 224 CV. Homologa 5,5 litros cada cien kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. La etiqueta ECO facilita el acceso a zonas de bajas emisiones.

Las dos versiones están rebajadas

El SHS enchufable eleva la potencia hasta 279 CV. Homologa 2,4 litros de consumo y completa el 0 a 100 en 8,5 segundos. Esa cifra depende de cargar la batería y recorrer parte del trayecto en modo eléctrico. Ambos sistemas ofrecen una alternativa a la gasolina convencional.

La dotación incluye pantalla multimedia de 14,8 pulgadas, cuadro digital de 10,25, techo panorámico y asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados. También suma cámaras 3D, navegador, cargador inalámbrico y asistentes de seguridad. La promoción anuncia hasta 9.420 euros para el SHS-H y 15.270 euros para el SHS; permite empezar a pagar en 2027. La garantía llega a siete años o 150.000 kilómetros.