Coches y Motos 19 NOV 2026 - 23:48h.

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Hay motos que nos dejan sin palabras, y una de ellas es la MV Augusta Enduro Veloce. Se trata de un modelo sensacional, más exclusivo y atractivo que la BMW R 1300 GS, para la mayoría de gente, lo que son palabras mayores. Y por si no era lo suficientemente atractiva de por sí, durante este año ha sufrido una serie de mejoras y de actualizaciones que se han encargado por acabar de hacerla casi imposible de superar, como salta a la vista.

Entre las principales novedades a destacar, se encuentran la ansiada homologación Euro 5+, el cabellete central, las defensas integradas, los faros antiniebla, unas maletas laterales nuevas y mucho más. En su interior se esconde un propulsor de tres cilindros, con una potencia de 124 CV y un par máximo de 102 Nm, lo que es una cifra realmente a tener en cuenta. Además, para completar el conjunto, también ofrece de serie el quickshifter bidireccional.

La parte ciclo está muy bien elaborada para contar con componentes de calidad y duraderos, y el paquete electrónico es realmente completo, gestionado a través de una IMU de seis ejes. Esto permite gestionar ayudas para la conducción tan significativas como el control de tracción, el sistema anti-caballito, el control de velocidad de crucero y los distintos modos de conducción. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT de siete pulgadas en disposición horizontal.

La MV Augusta Enduro Veloce tiene un precio base de 21.399 euros

No es la moto más barata que existe, eso lo sabemos, pero igualmente, no podemos decir que sea una moto cara. Porque los 21.399 euros que tiene como precio base esta MV Augusta Enduro Veloce es una cantidad que merece mucho la pena desembolsar. Y es una apuesta garantizada.