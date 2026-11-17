Coches y Motos 17 NOV 2026 - 16:11h.

Carácter de todoterreno con la tecnología del futuro

El nuevo deportivo de Subaru es, para muchos, el más atractivo

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El Subaru Solterra no es un eléctrico pensado solo para moverse por ciudad. La marca mantiene una de sus señas: la tracción total. A eso suma una carrocería de SUV, un interior cómodo y una autonomía que permite plantear viajes largos. Su oferta lo coloca además en una franja de precio inesperada.

Subaru anuncia el Solterra desde 31.750 euros, frente a un precio de catálogo de 60.266 euros. La cifra promocional incluye la ayuda del Plan AUTO+ y los descuentos de la marca. Conviene tener presente ese detalle al comparar ofertas. El modelo rivaliza con el Toyota bZ4X, el Skoda Enyaq iV y el Cupra Tavascan.

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Mucho espacio, carácter todoterreno y 465 km de autonomía

El SUV mide 4,69 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,65 de alto. La distancia entre ejes alcanza 2,85 metros. El maletero ofrece 452 litros. Ese tamaño deja espacio para pasajeros y equipaje, sin que el Solterra resulte tan voluminoso como algunos SUV eléctricos de mayor tamaño.

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Su motor desarrolla 218 CV y 337 Nm. La batería de 71 kWh homologa hasta 465 kilómetros de autonomía. La tracción total viene de serie. El Solterra acelera de cero a cien en 6,9 segundos y alcanza 160 km/h. El sistema X-MODE añade ajustes para superficies deslizantes.

El acabado de acceso se llama Active y llega bien equipado. Incluye pantalla central de 12,3 pulgadas con navegador, Apple CarPlay y Android Auto. El cuadro digital mide siete pulgadas. El conductor cuenta con asiento eléctrico con memoria, volante calefactado, asientos delanteros y traseros calefactados y climatizador bizona.

Equipamiento a la altura

La seguridad reúne varios asistentes. El Solterra detecta vehículos en el ángulo muerto, alerta del tráfico cruzado y ayuda a cambiar de carril. También incorpora monitor de visión panorámica, retrovisor digital y siete airbags. El sistema S-PEDAL permite controlar la frenada regenerativa desde el acelerador.

La versión Touring completa una gama de dos acabados, mientras que Active ya incluye portón eléctrico, llantas de 18 pulgadas y faros LED. El Solterra mezcla confort, tecnología y tracción total en un paquete equilibrado y familiar.