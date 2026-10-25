El Subaru Solterra es, para la mayoría, el más bonito de la marca

Coches y Motos 25 OCT 2026 - 06:11h.

Este SUV eléctrico es una de las grandes apuestas de la marca japonesa

El nuevo Subaru no parece un Subaru

Compartir







Subaru siempre ha tenido una manera particular de entender el automóvil. La marca japonesa ha construido su reputación alrededor de la tracción total, los motores bóxer y unos coches que conceden más importancia a la eficacia que a seguir las tendencias estéticas. Sin embargo, el Solterra demuestra que también puede desarrollar un SUV de diseño especialmente atractivo.

Su propuesta resulta diferente a la de los modelos tradicionales de Subaru. Es completamente eléctrico, utiliza una plataforma desarrollada junto a Toyota y combina una carrocería de formas modernas con numerosos detalles que recuerdan al mundo de los todoterrenos.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Subaru es tan bonito que no parece un Subaru

Una imagen más moderna que la de los Subaru tradicionales

El Solterra tiene una carrocería de aproximadamente 4,69 metros de longitud, con una silueta que mezcla elementos de SUV y crossover. El frontal prescinde de la parrilla convencional de grandes dimensiones y utiliza superficies cerradas, propias de un vehículo eléctrico. Los faros presentan unas formas afiladas y el paragolpes incorpora elementos que refuerzan la anchura del conjunto.

Uno de sus detalles más característicos aparece en los pasos de rueda. Las protecciones de plástico negro tienen unas dimensiones especialmente generosas y crean un contraste muy marcado con el color de la carrocería. De perfil destaca una línea de cintura elevada, una superficie acristalada relativamente estilizada y un techo que desciende ligeramente hacia la parte posterior.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Subaru no parece un Subaru

La trasera también tiene personalidad, con unos pilotos horizontales, un portón inclinado y diferentes elementos aerodinámicos. La actualización del modelo ha reforzado su imagen tecnológica, especialmente en el frontal, con una firma luminosa renovada y superficies más limpias. El resultado es un Subaru que mantiene cierta apariencia aventurera, pero transmite una modernidad poco habitual en los modelos históricos de la marca.

Un interior amplio y diferente

El habitáculo del Solterra también se aleja de la presentación tradicional de Subaru. La instrumentación digital aparece situada en una posición elevada, mientras la pantalla multimedia ocupa buena parte de la zona central del salpicadero.

La consola tiene un diseño particular, con diferentes espacios de almacenamiento y una distribución que aprovecha la ausencia de una transmisión convencional. La plataforma eléctrica permite disponer de un suelo relativamente plano y una buena distancia entre las filas de asientos.

Las plazas posteriores ofrecen espacio suficiente para adultos, mientras el maletero dispone de una capacidad adecuada para viajar en familia. Los materiales están pensados para soportar un uso cotidiano intenso, una característica que encaja con la filosofía práctica de Subaru.

Tracción total y tecnología eléctrica

El Solterra mantiene uno de los elementos más importantes de la identidad de Subaru: la posibilidad de disponer de tracción a las cuatro ruedas. Las versiones con dos motores eléctricos distribuyen la potencia entre ambos ejes y permiten mejorar la motricidad sobre superficies deslizantes.

También incorpora sistemas de control específicos para circular por pistas y terrenos de baja adherencia, aunque no pretende sustituir a un todoterreno tradicional. La evolución más reciente del modelo ha introducido mejoras en potencia, batería y capacidad de recarga, aspectos especialmente importantes para aumentar su competitividad frente a otros SUV eléctricos.

Su planteamiento combina una conducción silenciosa con una posición elevada y una carrocería suficientemente amplia para viajar. Pero el Solterra tiene otro argumento que merece atención: su diseño. Frente a la apariencia más funcional de modelos como el Forester o el Crosstrek, apuesta por unas líneas más atrevidas y una silueta especialmente moderna.

La valoración estética siempre es subjetiva, pero el Solterra tiene motivos para ser considerado uno de los Subaru más atractivos de los últimos años. Es un SUV que consigue combinar la personalidad aventurera de la marca con un lenguaje de diseño completamente diferente.