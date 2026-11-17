Coches y Motos 17 NOV 2026 - 08:38h.

El Rafale es una de las mejores opciones de su categoría

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Renault ha encontrado en el Rafale una manera de diferenciarse dentro de un mercado dominado por SUV de formas cada vez más parecidas. El fabricante francés ha apostado por una carrocería de inspiración cupé, un frontal de diseño elaborado y una gama mecánica electrificada que busca combinar prestaciones y eficiencia. El resultado es un automóvil que se sitúa entre las propuestas más sofisticadas de Renault, con un planteamiento que concede especial importancia al diseño y al confort.

El Rafale comparte parte de su desarrollo técnico con el Austral y el Espace, pero utiliza una carrocería propia y una imagen considerablemente más deportiva. Su principal atractivo está en ofrecer unas proporciones diferentes a las de los SUV familiares tradicionales sin renunciar a una segunda fila espaciosa y un maletero aprovechable. Además, dispone de versiones híbridas autorrecargables y enchufables, lo que permite adaptar la elección a diferentes necesidades.

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Una carrocería fastback de casi 4,7 metros

El Renault Rafale mide aproximadamente 4,71 metros de longitud, 1,87 metros de anchura y 1,61 metros de altura. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de formas geométricas y una firma luminosa vertical que refuerza su personalidad. De perfil destaca una línea de techo que desciende progresivamente hacia la parte posterior, creando una silueta fastback que lo diferencia de modelos como el Nissan X-Trail o el Volkswagen Tiguan.

La trasera incorpora un portón inclinado, unos pilotos horizontales y diferentes elementos aerodinámicos destinados a mejorar la eficiencia. Las superficies laterales presentan unos pliegues marcados y una línea de cintura elevada que contribuye a transmitir una imagen deportiva. Esta configuración permite distinguirlo del Renault Espace, que utiliza una carrocería más orientada a la funcionalidad familiar y ofrece la posibilidad de disponer de siete plazas.

A pesar de su silueta descendente, el Rafale mantiene una habitabilidad adecuada para cinco ocupantes. Su distancia entre ejes de aproximadamente 2,74 metros contribuye a ofrecer una segunda fila espaciosa, mientras el maletero alcanza alrededor de 532 litros en la versión híbrida autorrecargable. Esta capacidad disminuye en determinadas configuraciones enchufables debido a la presencia de una batería de mayor tamaño, una diferencia importante para quienes necesitan transportar equipaje con frecuencia.

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Un interior tecnológico con personalidad propia

El habitáculo utiliza la configuración OpenR de Renault, que combina una instrumentación digital de 12,3 pulgadas con una pantalla multimedia vertical de 12 pulgadas. El sistema OpenR Link incorpora servicios de Google integrados y permite utilizar diferentes funciones de navegación, conectividad y entretenimiento. También dispone de numerosos asistentes de conducción y una distribución orientada a facilitar el acceso a las funciones habituales.

Dependiendo del acabado, el Rafale puede incorporar asientos deportivos, sistema de sonido Harman Kardon y diferentes elementos de confort. Una de sus soluciones más características es el techo panorámico Solarbay, que utiliza una tecnología capaz de modificar la transparencia del cristal. Esta función permite regular la entrada de luz sin recurrir a una cortinilla tradicional y contribuye a reforzar la sensación tecnológica del habitáculo.

Dos alternativas híbridas de hasta 300 CV

La gama mecánica incluye el Rafale E-Tech full hybrid de 200 CV, que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y una batería que recupera energía durante la conducción. Esta versión obtiene la etiqueta ECO de la DGT y no necesita conectarse a un punto de carga. Su principal atractivo está en ofrecer unas prestaciones suficientes para viajar y un consumo homologado contenido para un SUV de estas dimensiones.

Por encima aparece el Rafale E-Tech 4x4 híbrido enchufable de 300 CV, que incorpora una batería de mayor capacidad y tracción total. Esta configuración puede superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada WLTP y obtiene la etiqueta CERO. También dispone de diferentes soluciones destinadas a mejorar el comportamiento dinámico, especialmente en las versiones más deportivas, aunque requiere recargas habituales para aprovechar plenamente las ventajas de su sistema enchufable.

El Peugeot 408 y el Cupra Formentor representan alternativas interesantes para quienes buscan una carrocería diferente a la de un SUV convencional. El Renault Rafale responde con una silueta especialmente estilizada, un habitáculo tecnológico y una gama híbrida que combina eficiencia y prestaciones. Para quienes valoran el diseño, pero necesitan mantener una buena funcionalidad familiar, representa una de las propuestas más originales del catálogo de Renault.