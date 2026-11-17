Coches y Motos 17 NOV 2026 - 01:12h.

El SUV francés sigue siendo una opción top a un precio interesante

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 2008 se ha consolidado como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV urbano con una imagen moderna y un equipamiento tecnológico completo. El modelo francés combina una carrocería de proporciones deportivas con un habitáculo de diseño particular y una gama mecánica que permite escoger entre diferentes niveles de electrificación. Su planteamiento resulta especialmente atractivo para quienes quieren un automóvil con personalidad sin asumir el presupuesto de un SUV de mayor tamaño.

Frente a modelos como el Volkswagen T-Cross, el Ford Puma o el Renault Captur, el Peugeot apuesta por una estética más elaborada y una presentación interior que busca transmitir una sensación de calidad. Además, sus dimensiones permiten utilizarlo como automóvil familiar en determinadas circunstancias, aunque mantiene un tamaño suficientemente contenido para desplazarse por ciudad. Las promociones comerciales pueden mejorar su atractivo, especialmente en las versiones de acceso.

Un diseño deportivo y un interior tecnológico

El Peugeot 2008 mide aproximadamente 4,30 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de grandes dimensiones y una firma luminosa vertical inspirada en las garras de un león. De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y unas superficies laterales que refuerzan su imagen deportiva. La trasera mantiene una estética reconocible, con unos pilotos horizontales y un portón de dimensiones generosas.

El habitáculo utiliza la característica configuración Peugeot i-Cockpit, con un volante compacto y una instrumentación situada en una posición elevada. Dependiendo del acabado puede incorporar una pantalla multimedia central de 10 pulgadas, instrumentación digital y diferentes asistentes de conducción. Esta distribución ofrece una experiencia visual diferente a la de otros SUV urbanos, aunque conviene comprobar personalmente la posición de conducción para asegurarse de que el volante no dificulta la lectura de los instrumentos.

La segunda fila ofrece espacio suficiente para desplazamientos habituales, mientras el maletero alcanza aproximadamente 434 litros en las versiones térmicas. Es una cifra interesante para un automóvil de estas dimensiones y permite transportar equipaje para viajes familiares sin demasiadas dificultades. Sin embargo, quienes necesitan una segunda fila especialmente amplia pueden encontrar alternativas más adecuadas entre los SUV compactos de mayor tamaño.

Motores híbridos y una alternativa eléctrica

La gama del Peugeot 2008 incluye diferentes mecánicas de gasolina y alternativas electrificadas. Entre ellas destaca el Hybrid de 145 CV, que combina un motor turboalimentado de 1,2 litros con tecnología de hibridación de 48 voltios y una transmisión automática de doble embrague. Esta configuración obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo durante determinadas situaciones, especialmente en recorridos urbanos con frecuentes frenadas y aceleraciones.

También existe el E-2008, completamente eléctrico, con un motor de 156 CV y una batería de aproximadamente 54 kWh de capacidad nominal. Esta versión puede alcanzar alrededor de 400 kilómetros de autonomía homologada WLTP, dependiendo del equipamiento y de las condiciones de homologación. La alternativa eléctrica obtiene la etiqueta CERO y puede resultar interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual y realizan principalmente desplazamientos cotidianos.

Un SUV que busca equilibrar precio y equipamiento

El Peugeot 2008 dispone de diferentes acabados que permiten adaptar el equipamiento al presupuesto disponible. Las versiones más sencillas incorporan los elementos esenciales de conectividad y seguridad, mientras las superiores añaden detalles estéticos, asistentes de conducción y soluciones de confort. Las promociones pueden reducir el precio de determinadas configuraciones, aunque conviene revisar si están vinculadas a financiación, entrega de un vehículo usado u otras condiciones comerciales.

El Ford Puma mantiene argumentos importantes en comportamiento dinámico y capacidad de carga, mientras el Volkswagen T-Cross destaca por su habitabilidad y facilidad de utilización. El Peugeot responde con una estética especialmente reconocible, un interior tecnológico y diferentes alternativas mecánicas. Para quienes buscan un SUV urbano con una imagen cuidada y quieren mantener un presupuesto razonable, representa una opción que merece atención.