Benelli planta cara a BMW y Ducati con una moto que combina prestaciones y capacidad para viajar

Coches y Motos 16 NOV 2026 - 16:01h.

Uno de los grandes protagonistas en esta moto se encuentra en su interior

Ducati tiene la moto más bonita del mundo

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En Benelli han plantado cara a marcas mucho más poderosas y reconocidas, como BMW y Ducati, con un modelo que es excepcional, al combinar prestaciones y capacidad para viajar. Así es la TRK 902 Stradale, una moto con una orientación claramente asfáltica, aunque también puede hacer sus incursiones por rutas off road. Tiene una gran pantalla parabrisas frontal ajustable eléctricamente, para una mayor adaptabilidad, mientras que en la parte ciclo podemos resaltar las suspensiones Marzocchi que modifican su recorrido.

Uno de los grandes protagonistas en esta moto se encuentra en su interior, donde equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo y una cilindrada de 904 centímetros cúbicos, con una configuración que garantiza una conducción divertida y eficaz. El acelerador electrónico gestiona los modos de conducción, y tiene un embrague multidisco asistido y anti-rebote. Sin descuidar el quickshifter bidireccional, ni las excelentes cifras a las que rinde este motor con refrigeración líquida y doble árbol de levas.

Declara una potencia de 95,2 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 90 Nm y un consumo de cinco litros por cada 100 kilómetros. Hay tres modos de conducción, y no le falta el control de tracción ni el control de velocidad de crucero. En cuanto al equipamiento, nos gusta destacar las ópticas full LED, la pantalla de siete pulgadas con conectividad en la instrumentación, el cubre manos o los puños y asiento calefactables con varios niveles de intensidad.

La Benelli TRK 902 Stradale cuesta 8.990 euros

Conseguir la Benelli TRK 902 Stradale no implica de un desembolso fuera de mercado, pues está disponible por una cantidad que es perfectamente accesible para la gran mayoría de bolsillos. Y los 8.990 euros no suponen ningún tipo de inconveniente para conseguirla.