La Macbor Montana XR5 510 apuesta por un estilo más auténtico que la Benelli TRK 502X

Coches y Motos 27 OCT 2026 - 01:39h.

Su diseño apuesta por una línea continuista en comparación a anteriores modelos

Benelli BN 125, la naked asequible más atractiva del mercado

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Si hablamos de las mejores trail de media cilindrada que existen, es obligatorio detenernos en la Macbor Montana XR5 510 y en la Benelli TRK 502 X. Son dos de los modelos más llamativos que se pueden encontrar a día de hoy, aunque a la hora de elegir entre uno de los dos, nos decantamos por el primero. Y es que apuesta por una estética robusta, y un estilo que nosotros definimos como mucho más auténtico, aparte de haberse actualizado recientemente.

Entre las mejoras que recibió, se pueden destacar las decoraciones, las piñas retroiluminadas o una mejora importante en las prestaciones del motor. Su diseño apuesta por una línea continuista en comparación a anteriores modelos, y presume de una óptima protección aerodinámica, cubre manos de serie o una pantalla regulable. Y en su interior se esconde un propulsor de dos cilindros y ocho válvulas, con una cilindrada de 498 centímetros cúbicos.

Entrega un par máximo de 45 Nm, y una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto, lo que significa que es perfectamente apta para los usuarios que tengan el carné A2. También cuenta con embrague anti-rebote, y con alimentación por inyección Bosch, con dos modos de conducción. Otras ayudas para la conducción son el ABS y el control de tracción, mientras que, a nivel de equipamiento, no le falta la iluminación full LED, el caballete central, las defensas laterales o la pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Macbor Montana XR5 510 cuesta 6.199 euros

Para hacerte en propiedad con esta Macbor Montana XR5 510, lo que necesitas hacer es un desembolso total de 6.199 euros, un precio que no nos puede parecer más llamativo y apetecible. No lo pienses y hazte con ella, es difícil que puedas encontrar una trail mejor.