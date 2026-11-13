La Honda NX500 es una de las trail más equilibradas de su categoría

Coches y Motos 13 NOV 2026 - 15:15h.

Su consumo es moderado, de 3,6 litros por cada 100 kilómetros

Honda tiene una de las mejores compras en España

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La Honda NX 500 es una moto que supera cualquier límite imaginado, al estar dentro de las trail más equilibradas que existen de su categoría. Es perfectamente apta para los usuarios que dispongan del carné A2, y hay una amplia gama de colores para que puedas elegir cuál es el que más te convence. Te garantizamos que es una moto excepcional, a la que cuesta encontrarle algún punto negativo, y que es un acierto totalmente asegurado.

Destaca su parte frontal, con placas laterales que envuelven el radiador y el depósito, y un faro que fue rediseñado para mejorar la iluminación. Es una moto accesible pese a su apariencia, con un parabrisas que garantiza una gran protección aerodinámica, mientras que su interior oculta un propulsor de dos cilindros en paralelo, con ocho válvulas y de tamaño compacto. Entrega una potencia de 47 CV, y cuenta con control de tracción y embrague anti-rebote.

Su consumo es moderado, de 3,6 litros por cada 100 kilómetros, y gracias a un depósito de combustible de 17 litros, la autonomía que declara es de más de 450 kilómetros. La horquilla que tiene es de la marca Showa, con frenos Nissin, lo que se traduce en una parte ciclo excepcionalmente analizada y cuidada. En cuanto a la instrumentación, lo que tenemos es una pantalla TFT que ofrece una visión impecable, para que tengas toda la información necesaria.

La Honda NX 500 cuesta 6.450 euros

Para llevarte la Honda NX 500 a casa, lo que tendrás que hacer es poner encima de la mesa un total de 6.450 euros, un precio totalmente irrisorio que la acaba por convertir en una de las mejores motos en relación calidad y coste. No lo pienses más y aprovecha esta oportunidad para hacerte con ella, estamos seguros de que no te vas a arrepentir.