La Aprilia RS 660 recibe 1.000 euros de descuento: ahora resulta más interesante

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 09:07h.

Su interior oculta un excelente propulsor de dos cilindros en línea

La Aprilia que es, para muchos, la moto más bonita que ha diseñado la marca italiana

Compartir







Uno de los mejores modelos que se han fabricado nunca en Aprilia, la RS 660, ahora tiene una promoción que la hace todavía más interesante si cabe. Así que ya no hay ninguna excusa para dejar pasar la oportunidad de adquirir una moto que tiene todo lo necesario, y que nos parece una compra obligatoria, en caso de buscar una deportiva de grandes prestaciones. Todo lo que puedas desear lo tiene esta super sport ligera y con gran equipamiento tecnológico, que se actualizó en 2025.

Recibió la homologación Euro 5+, así como un motor más potente, una electrónica mejorada y un diseño con alerones aerodinámicos, inspirados en los que se usan en MotoGP. Su imagen es realmente llamativa, con unas líneas modernas marcadas en el frontal, en el que aparece el alerón delantero nuevo, bajo su triple óptica delantera. Y pese a su imagen deportiva, también hay que resaltar que es muy cómoda, pues se ha trabajado mucho en la ergonomía.

Su interior oculta un excelente propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, de tamaño compacto, que rinde a una potencia de 105 CV. Se puede limitar para el carné A2, y cuenta con un acelerador electrónico ride by wire que garantiza una excelente respuesta. Y en la electrónica, queremos destacar el control de tracción, el control anti-caballito, el quickshifter bidireccional o el control de freno motor, además de los cinco modos de conducción que tiene incorporados. Y también dispone de una pantalla digital TFT con conectividad.

La Aprilia RS 660 tiene un sensacional descuento

Para conseguir la Aprilia RS 660, no será necesario que realices ningún gran desembolso, en especial ahora que tiene un descuento tan importante, de 1.000 euros. Esto te permite comprarla por un total de 11.350 euros, todo un chollo.