La CF Moto 250 Dual demuestra que no hace falta una gran cilindrada para disfrutar de las rutas

Coches y Motos 10 NOV 2026 - 15:36h.

Es sencilla, pero efectiva, y tiene un precio que invita a querer conseguirla

La CF MOTO 450MT es una trail que parece una moto de 15.000 euros por equipamiento y diseño

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En CF Moto tienen muy claro que no hace falta disponer de una moto de grandes dimensiones para poder disfrutar de las rutas y las aventuras. Basta con tener una moto divertida, fácil de manejar y que resulte cómoda, y así queda comprobado con la 250 Dual, una moto que reúne todo lo que hemos mencionado previamente, y que es simplemente excelente. Es sencilla, pero efectiva, y tiene un precio que invita a querer conseguirla.

Cuenta con un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 24 CV y un par máximo de 22,5 Nm. Su eje equilibrado permite minimizar las vibraciones, y su consumo es realmente contenido, de apenas un total de 3,2 litros por cada 100 kilómetros. Esto, junto a su depósito de combustible de 13 litros de capacidad, se traduce en una importante autonomía, para que no tengas que preocuparte por parar a repostar.

A nivel estético es una moto que nos resulta realmente llamativa, pues cuenta con detalles que la hacen tan interesante y apetecible, y se puede elegir con total libertad entre tres colores diferentes. Esos son el verde lima, el blanco y el gris, siendo nuestra apuesta personal el primer de ellos, al ser más atrevido y original que el resto. En cuanto a la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla digital LCD, con iluminación completa de LED.

La CF Moto 250 Dual cuesta 2.995 euros

El precio de la CF Moto 250 Dual es uno de sus principales alicientes, al estar disponible a partir de los 2.995 euros, lo que nos parece una absoluta ganga, viendo como están las cosas a día de hoy. Por esa cantidad, cuesta encontrar algo del estilo, por no decir que no hay nada mejor.