El SUV coupé eléctrico de BMW presume de una imagen atrevida y deportiva que no pasa desapercibida

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 14:03h.

El iX2 es una de las apuestas más arriesgadas de la marca alemana

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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BMW ha ampliado considerablemente su gama de vehículos eléctricos con modelos que mantienen la personalidad estética y dinámica del fabricante alemán. Entre ellos destaca el iX2, un SUV compacto que combina una carrocería de inspiración cupé con una mecánica completamente eléctrica y una imagen especialmente deportiva.

Su diseño se diferencia claramente del BMW iX1, con el que comparte numerosos elementos técnicos. El iX2 apuesta por una línea de techo más descendente, una trasera estilizada y diferentes detalles que buscan transmitir una personalidad más atrevida.

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Un SUV eléctrico con silueta de coupé

El BMW iX2 mide aproximadamente 4,55 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de doble riñón de grandes dimensiones, acompañada por unos faros estrechos y unas entradas de aire que refuerzan su imagen deportiva. Dependiendo del acabado puede incorporar el contorno iluminado de la parrilla BMW Iconic Glow.

De perfil aparece su principal elemento diferenciador: una línea de techo que desciende progresivamente hacia la parte posterior. Esta solución crea una silueta de inspiración cupé y permite distinguirlo del iX1, que utiliza una carrocería más tradicional. También destacan unos pasos de rueda marcados, una línea de cintura elevada y diferentes elementos aerodinámicos.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón inclinado que refuerza su apariencia deportiva. El resultado es un SUV eléctrico con una imagen claramente diferenciada de numerosos competidores.

Un interior tecnológico y práctico

El habitáculo del iX2 mantiene la distribución de los últimos modelos compactos de BMW. El salpicadero incorpora el sistema BMW Curved Display, que integra una instrumentación digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia central de 10,7 pulgadas. El sistema operativo permite gestionar numerosas funciones mediante controles táctiles y comandos de voz.

También dispone de diferentes asistentes de conducción y elementos de confort, dependiendo del acabado. Los asientos delanteros ofrecen una posición elevada y una buena sujeción lateral. La segunda fila dispone de espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque la caída del techo puede condicionar ligeramente la altura disponible.

El maletero ofrece aproximadamente 525 litros, una capacidad interesante para un SUV eléctrico compacto. Cuando se abaten los asientos posteriores, el volumen aumenta hasta unos 1.400 litros. Por tanto, su carrocería deportiva no impide que mantenga una funcionalidad adecuada para viajes familiares.

Hasta 313 CV y más de 500 kilómetros de autonomía

La gama del BMW iX2 incluye diferentes configuraciones mecánicas. La versión eDrive20 utiliza un motor eléctrico delantero de 204 CV y ofrece una autonomía homologada que puede superar los 500 kilómetros WLTP, dependiendo del equipamiento. Por encima aparece el iX2 xDrive30, con dos motores eléctricos, tracción total y una potencia conjunta de 313 CV.

Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 5,6 segundos. La batería tiene una capacidad útil cercana a los 65 kWh y admite carga rápida en corriente continua de hasta 130 kW. BMW anuncia un tiempo aproximado de 29 minutos para recuperar del 10 al 80% de la batería en condiciones favorables.

El iX2 también dispone de diferentes modos de conducción y sistemas destinados a optimizar la recuperación de energía. Frente al iX1, mantiene una orientación estética más deportiva, aunque ambos comparten numerosos elementos técnicos.

El iX1 puede resultar más interesante para quienes prefieren una carrocería tradicional y una mayor sensación de amplitud. El iX2 responde con una silueta más atrevida y una personalidad visual especialmente marcada. Para quienes buscan un SUV eléctrico premium y conceden especial importancia al diseño, representa una alternativa atractiva dentro de la gama BMW.