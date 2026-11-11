Coches y Motos 11 NOV 2026 - 19:13h.

Un SUV que no se parece en nada a lo que has visto hasta ahora

Más bonito, barato y, para muchos, una alternativa mejor que el DS Nº4

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El DS Nº8 eléctrico llega con una silueta que busca distinguirse. La marca francesa apuesta por una carrocería sofisticada, con aire de gran turismo y proporciones de SUV. Su diseño apunta a quienes quieren salirse de lo habitual. También propone una alternativa eléctrica con autonomía amplia y un interior preparado para viajar.

Con 4.820 milímetros de largo y una distancia entre ejes de 2.900, el Nº8 tiene tamaño de coche grande. El maletero ofrece 560 litros, aunque queda por debajo de los 620 litros del modelo convencional. Mide 1.580 milímetros de alto.

Hasta 245 CV de potencia y 750 km de autonomía

La versión de acceso desarrolla 230 CV y 343 Nm. El motor entrega la potencia al eje delantero y usa una batería de 73,7 kWh. DS anuncia 550 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. En ciudad, la cifra puede llegar a 655 kilómetros, una diferencia que puede marcar el día a día.

Las prestaciones acompañan. El DS Nº8 acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza 190 km/h. Como eléctrico, lleva la etiqueta CERO de la DGT. La gama incluye una versión de 245 CV, que eleva la autonomía hasta 750 kilómetros.

Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

El precio de partida es de 54.806 euros al contado. La financiación anunciada contempla 520 euros al mes, una entrada de 14.058,18 euros y una última cuota de 29.326,56. La versión superior cuesta 60.649 euros. Antes de decidir, conviene mirar el coste final y no quedarse solo con la cuota mensual.

DS ofrece dos acabados: Pallas y Étoile. El Pallas ya incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED, navegador 3D conectado y cargador inalámbrico. También equipa climatizador bizona, asientos delanteros eléctricos y calefactados, acceso sin llave y bomba de calor. El volante multifunción y la iluminación ambiental completan un habitáculo pensado para viajar.

La seguridad suma control de crucero adaptativo con Stop&Go, cámara trasera y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. El coche también reconoce señales, mantiene el carril y vigila la atención del conductor mediante una cámara interior.