BMW abre las puertas de su familia GS con una trail A2 que quiere plantar cara a Honda y KTM

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 20:21h.

Compartir







Desde BMW también han pensado en contentar a los usuarios que disponen únicamente del carné A2, con una moto que es apta para ellos, y que le consigue plantar cara a las Honda y a las KTM. Se trata de un modelo increíble, pues la F 450 GS es una de las trail más interesantes que hemos visto, y cuenta con numerosos accesorios para personalizarla, haciendo de esta moto una de las mejores en caso de que busques una cómoda y viajera.

Su estética es inconfundible, con un frontal muy característico, con un faro LED de iluminación diurna DRL, en forma de X. Por tamaño, parece más grande de lo que realmente es, y cuenta con un depósito de combustible de 14 litros de capacidad que asegura una buena autonomía. La ergonomía se ha estudiado y analizado a fondo para que sea lo más cómoda posible, aunque el plato fuerte se encuentra a la hora de ver su impresionante motor.

Porque equipa un propulsor fiable, de dos cilindros, con una cilindrada de 420 centímetros cúbicos, que arroja una potencia de 47,6 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y un par máximo de 43 Nm a 6.750 rpm, al límite de lo permitido. Su consumo se sitúa en los 3,8 litros por cada 100 kilómetros, y la gestión electrónica es digna de mención, con tres modos de conducción, ABS trasero, control de tracción o ABS, que se gestiona a través de una IMU. Y en la instrumentación, hay una pantalla TFT de 6,5 pulgadas que te transmite la información necesaria.

La BMW F 450 GS cuesta 7.580 euros

Si acabas por quedar convencido con la adquisición de la BMW F 450 GS, lo que vas a tener que hacer es una inversión total de 7.580 euros, un precio ridículo se mire por donde se mire.