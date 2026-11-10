Yamaha demuestra que una naked puede tener una estética de competición sin renunciar a personalidad

Coches y Motos 10 NOV 2026 - 08:58h.

El piloto cuenta con tres modos de conducción

Yamaha tiene la que, para muchos, es la trail más bonita de la historia

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A la hora de hablar de una de las mejores naked que existen en el mercado, es nuestra obligación detenernos en la Yamaha MT-09, que se trata de toda una referente. Tiene una estética de competición sin renunciar a la personalidad que caracteriza a las motos del fabricante japonés, y es excitante no solamente por su diseño, sino también por sus prestaciones y por su completo nivel de equipamiento, algo que la acaba por convertir en una verdadera referente.

Su cambio más radical llegó en el año 2024, cuando recibió la homologación Euro 5+, pero también sufrió numerosos e importantes cambios, que incluyen un sonido más deportivo, intermitentes auto cancelables, una ergonomía revisada, una horquilla totalmente regulable, una estética más afilada o un depósito de combustible más anguloso. Una serie de mejoras que la acaban por hacer en una moto 10 de 10, por si no lo fuera previamente.

Donde no existen tantos cambios es en el propulsor, de tres cilindros en línea, con una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm. El piloto cuenta con tres modos de conducción, y otros dos personalizables, y con ayudas como el control de tracción o el control anti-caballito. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad mediante Bluetooth.

La Yamaha MT-09 cuesta 11.299 euros

Entre los puntos fuertes de esta moto, que no son pocos, también es necesario mencionar que se puede conseguir por un precio muy razonable. Y es que la Yamaha MT-09 tiene un coste de 11.299 euros, lo que la sitúa entre las mejores del segmento sin ninguna duda. No hay duda de que acertarás si la compras.