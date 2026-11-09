Coches y Motos 09 NOV 2026 - 19:29h.

Dacia tiene una alternativa híbrida y asequible

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El Suzuki Vitara y el Toyota Yaris Cross son dos alternativas interesantes para quienes buscan un SUV de dimensiones contenidas, consumo razonable y una mecánica electrificada. Sin embargo, el Dacia Duster también merece figurar entre los candidatos. El modelo rumano ha evolucionado considerablemente en su última generación y combina una carrocería robusta con un habitáculo práctico y una gama de motores adaptada a diferentes necesidades.

Su principal atractivo está en ofrecer una buena funcionalidad sin recurrir a soluciones especialmente sofisticadas. Además, Dacia mantiene una política comercial orientada a contener los precios, un argumento importante para quienes necesitan un automóvil familiar y quieren controlar el presupuesto.

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Un diseño robusto y unas dimensiones equilibradas

El Dacia Duster mide aproximadamente 4,34 metros de longitud, frente a los 4,18 metros del Suzuki Vitara y los 4,18 metros del Toyota Yaris Cross. Su carrocería presenta unas formas cuadradas, una línea de techo elevada y unos pasos de rueda especialmente marcados. El frontal incorpora unos faros estilizados unidos visualmente por una franja horizontal, acompañados por el nuevo emblema de Dacia.

De perfil destacan las protecciones inferiores de plástico y una superficie acristalada que favorece la visibilidad. La trasera mantiene unas formas sencillas, con unos pilotos de diseño geométrico y un portón de grandes dimensiones. El resultado es un SUV con una imagen aventurera, aunque sus capacidades fuera del asfalto dependen de la versión elegida.

El Vitara también dispone de alternativas con tracción total, mientras el Yaris Cross apuesta por una estética más urbana. El Duster responde con una carrocería algo mayor y una presentación especialmente funcional.

Un interior pensado para el uso cotidiano

El habitáculo del Duster mantiene una distribución sencilla, con numerosos espacios de almacenamiento y materiales desarrollados para resistir el uso diario. El salpicadero incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de hasta 10,1 pulgadas, dependiendo del acabado.

También dispone de diferentes controles físicos para gestionar las funciones habituales. Una de sus soluciones más interesantes es el sistema YouClip, que permite instalar accesorios en distintos puntos del habitáculo. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos y el maletero puede superar los 470 litros en determinadas versiones.

La capacidad exacta cambia según la motorización y el sistema de tracción. El Toyota Yaris Cross ofrece un habitáculo moderno y una buena funcionalidad urbana, aunque su carrocería es más pequeña. El Suzuki Vitara también destaca por su sencillez y facilidad de utilización. El Duster puede resultar especialmente interesante para quienes necesitan transportar equipaje con frecuencia y prefieren una carrocería de proporciones generosas.

Motores híbridos y versiones con tracción total

La gama del Dacia Duster ha evolucionado hacia una oferta mecánica cada vez más electrificada. Entre sus alternativas se encuentran versiones con hibridación ligera, sistemas híbridos autorrecargables y configuraciones que pueden utilizar gasolina y GLP. La disponibilidad de cada mecánica depende del acabado y del momento comercial.

Las versiones híbridas completas permiten circular utilizando electricidad durante determinadas situaciones, especialmente en ciudad, sin necesidad de conectarse a un punto de carga. Por su parte, las alternativas ECO-G combinan gasolina y gas licuado del petróleo, una solución que permite reducir el coste por kilómetro cuando se utiliza GLP.

El Duster también ofrece configuraciones de tracción total, una característica especialmente interesante para quienes circulan por caminos o carreteras de montaña. No obstante, conviene distinguir entre la apariencia todoterreno y las capacidades reales de cada versión.

El Toyota Yaris Cross destaca por la eficiencia de su sistema híbrido, mientras el Suzuki Vitara mantiene una propuesta interesante para quienes valoran un SUV compacto con posibilidades de tracción total. El Dacia responde con una gama variada, un interior práctico y una carrocería que ofrece un buen aprovechamiento del espacio.

Para quienes buscan un automóvil familiar sin asumir un presupuesto elevado, merece figurar entre las opciones a valorar. Su principal virtud está en combinar funcionalidad, sencillez y diferentes alternativas mecánicas sin abandonar la filosofía económica de Dacia.