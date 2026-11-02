Coches y Motos 02 NOV 2026 - 18:18h.

El hermano pequeño del Kia Sportage no deja nada que desear

El nuevo Kia es, para muchos, el mejor de la marca

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El Kia Niro quiere hacerse un hueco entre quienes buscan un SUV híbrido, bien equipado y con un consumo contenido. El modelo coreano tiene rivales importantes, como el Toyota C-HR y el MG ZS Hybrid+, pero ofrece una combinación interesante de espacio, comodidad y eficiencia. Además, Kia anuncia actualmente un precio de partida de 23.560 euros, una cifra que lo convierte en una opción para quienes no quieren gastar demasiado.

La mecánica híbrida es la protagonista de esta versión del Niro. Kia combina un motor de gasolina 1.6 GDI con otro eléctrico para conseguir una potencia conjunta de 138 CV y 265 Nm de par máximo. El sistema utiliza una caja de cambios automática de seis velocidades y tracción delantera. Su funcionamiento está pensado para alternar ambos motores sin que el conductor tenga que intervenir.

Solo 4,5 litros cada 100 km

El Niro destaca especialmente por su consumo homologado de 4,5 litros cada 100 kilómetros. Esta cifra permite contener el gasto en combustible, especialmente en recorridos urbanos. El SUV acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. No pretende ser un deportivo, pero ofrece prestaciones suficientes para viajar con comodidad.

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Kia también ha cuidado el diseño y la habitabilidad. No es el más grande del mercado, pero no se queda pequeño. El Niro mide 4,42 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,56 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,72 metros, lo que favorece el espacio disponible para los pasajeros. El maletero ofrece 451 litros, ampliables hasta 1.445 litros al abatir los asientos traseros.

Mucho equipamiento para lo poco que cuesta

El acabado Concept incluye una dotación tecnológica interesante desde el primer nivel de equipamiento. Incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático, barras de techo y navegador Kia Connect con pantalla de 10,25 pulgadas. También dispone de cámara de aparcamiento y conectividad mediante Android Auto y Apple CarPlay.

Los asistentes de conducción también tienen un papel importante. Kia equipa el Niro con frenada automática de emergencia con detección de peatones, asistente de mantenimiento de carril y sensores traseros de aparcamiento. A estos elementos se suman el sensor de luces, el asistente de luces de carretera y la prevención de colisiones al salir del aparcamiento.