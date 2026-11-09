La marca hermana de KTM tiene una trail de diseño escandinavo que discute a las grandes viajeras

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 17:17h.

En 2025 fue cuando recibió los cambios más importantes, recibiendo la homologación Euro 5+

La nueva KTM es la naked más bonita de la historia de la marca

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Husqvarna tiene una trail de diseño escandinavo que le planta cara a las grandes viajeras, y que es imposible de ignorar. La marca hermanada a KTM es especialista en crear modelos que no pueden pasar desapercibido, y uno de los ejemplos más evidentes de esto lo hemos podido encontrar con la Norden 901 Expedition, orientada para hacer todo tipo de rutas, y que se ha actualizado últimamente para acabar de conseguir un resultado magnífico.

En 2025 fue cuando recibió los cambios más importantes, recibiendo la homologación Euro 5+, además de unos nuevos retrovisores y luces de emergencia. Por todo lo demás, esta moto se mantiene igual de excelente que antes, con un sensacional propulsor de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 105 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 100 Nm a 6.500 rpm. Y cuenta con cuatro modos de conducción.

Asimismo, también tiene ayudas como el control de tracción, el ABS, el quickshifter bidireccional o el control de velocidad de crucero. Su imagen aventurera queda incrementada por elementos como el protector de aluminio para el depósito, el motor y el escape, o sus alforjas laterales con hasta 36 litros de capacidad. La iluminación es full LED, y presume de una autonomía de más de 400 kilómetros, mientras que en la instrumentación hay una pantalla TFT.

Precio de la Husqvarna Norden 901 Expedition

Si tienes pensado conseguir la Husqvarna Norden 901 Expedition, tienes que saber que lo único que te va a hacer falta para que la puedas conseguir es pagar un total de 16.099 euros, un precio que la coloca entre las mejores que hay. No nos cabe ni la más mínima duda de que es una compra extraordinaria, y muy recomendable.