La alternativa al KGM Torres es un SUV familiar muy bonito con pinta de todoterreno

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 08:48h.

El SUV coreano tiene un rival poco conocido pero muy atractivo

El KGM irrompible que, para muchos, es el mejor para familias

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Los SUV de estética aventurera están ganando protagonismo entre los conductores que buscan un automóvil familiar con una imagen diferente. El KGM Torres es uno de los modelos que mejor representa esta tendencia, con una carrocería de formas cuadradas y numerosos detalles inspirados en los todoterrenos tradicionales. Sin embargo, la llegada del GWM Haval H7 al mercado español introduce una alternativa interesante.

El fabricante chino apuesta por un SUV de dimensiones generosas, un diseño robusto y una oferta mecánica electrificada. Su planteamiento busca combinar una apariencia preparada para salir del asfalto con el confort y la tecnología que se esperan de un automóvil familiar moderno.

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Un diseño robusto con personalidad propia

El GWM Haval H7 mide aproximadamente 4,70 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño está definido por unas formas cuadradas, una línea de techo prácticamente horizontal y unos pasos de rueda especialmente marcados. El frontal incorpora unos grupos ópticos de diseño particular y una parrilla que contribuye a transmitir una imagen robusta.

De perfil destacan una superficie acristalada generosa, unas protecciones inferiores oscuras y una carrocería que recuerda a los SUV de orientación todoterreno. La trasera mantiene unas formas verticales que favorecen el aprovechamiento del espacio interior. El KGM Torres utiliza una filosofía semejante, con un frontal inspirado en los todoterrenos clásicos y numerosos detalles que refuerzan su personalidad aventurera.

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El Haval H7 responde con una estética igualmente contundente, aunque utiliza un lenguaje visual propio. Ambos buscan distinguirse de los SUV de líneas más redondeadas y deportivas. La elección estética dependerá de cada comprador, pero el modelo de GWM puede resultar especialmente atractivo para quienes prefieren una carrocería robusta y de proporciones tradicionales.

Un habitáculo amplio y tecnológico

El interior del Haval H7 combina una presentación moderna con una distribución orientada al confort. El salpicadero incorpora instrumentación digital y una pantalla multimedia central de grandes dimensiones. También dispone de numerosos espacios de almacenamiento y diferentes soluciones destinadas a facilitar los desplazamientos cotidianos.

La carrocería permite ofrecer cinco plazas y una segunda fila con espacio suficiente para adultos. El maletero está pensado para responder a las necesidades familiares, aunque conviene comprobar su capacidad exacta en la versión comercializada en España. El KGM Torres también destaca por su habitáculo espacioso y una capacidad de carga generosa.

Por tanto, ambos modelos pueden resultar interesantes para quienes necesitan transportar equipaje durante viajes largos. El Haval busca diferenciarse mediante una presentación tecnológica y una oferta de equipamiento abundante.

Una gama electrificada con tracción total

Uno de los principales argumentos del Haval H7 está en su oferta mecánica. GWM ha desarrollado diferentes configuraciones, incluyendo versiones de gasolina, híbridas autorrecargables e híbridas enchufables. La variante híbrida convencional utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros combinado con propulsión eléctrica.

Su potencia conjunta se sitúa alrededor de los 248 CV, según las especificaciones anunciadas para la gama europea. Por encima aparece una alternativa híbrida enchufable con el sistema de tracción total Hi4. Esta tecnología utiliza motores eléctricos para gestionar la tracción entre ambos ejes y mejorar la motricidad en determinadas situaciones.

La configuración enchufable también permite recorrer distancias cotidianas utilizando electricidad, aunque la autonomía exacta debe comprobarse en la homologación española. La llegada del Haval H7 a España se ha producido durante el último trimestre de 2026, ampliando la oferta de SUV electrificados de GWM. Sin embargo, su apariencia todoterreno no significa necesariamente que disponga de las capacidades de un 4x4 especializado.

El KGM Torres mantiene argumentos propios en diseño, espacio y oferta mecánica. El Haval responde con una estética igualmente robusta y una propuesta electrificada que puede resultar interesante. Para quienes buscan un SUV familiar con personalidad aventurera, el nuevo modelo chino merece figurar entre las alternativas a considerar.