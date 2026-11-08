Si tu lista acaba en Yamaha XMAX 300, añade este scooter: combina aerodinámica y comodidad

Coches y Motos 08 NOV 2026 - 01:11h.

Está construida sobre un chasis en tubo de acero

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

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Si te gustan las scooter, pero no conoces nada más allá de la Yamaha XMAX 300, déjanos avisarte de que hay otro modelo que también resulta muy atractivo. Para mucha gente, incluso se merece estar por encima, al combinar aerodinámica, comodidad y prestaciones, lo que hace de la Honda Forza 350 una moto tan apetecible y llamativa en todos los sentidos. Es una scooter GT de carácter deportivo, con un equipamiento de serie muy completo, y que en 2025 se actualizó de manera importante.

Además de recibir la homologación Euro 5+, también se le añadieron nuevos colores, piñas retroiluminadas o un hueco bajo el asiento iluminado. Está construida sobre un chasis en tubo de acero, con dos amortiguadores regulables en siete niveles de precarga, anclados directamente a un basculante de aluminio, y que oculta un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 330 centímetros cúbicos. Este motor es de cuatro válvulas, y de refrigeración líquida.

Si hablamos de cifras, entrega una potencia de 30 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 31,5 Nm a 5.250 rpm. Su consumo se sitúa en torno a los 3,4 litros por cada 100 kilómetros, lo que, junto a su depósito de combustible, de 11,7 litros, implica una autonomía de 345 kilómetros. Cuenta de serie con control de tracción, ABS de doble canal o iluminación full LED, y en la instrumentación tenemos una pantalla TFT a todo color de cinco pulgadas.

Precio de la Honda Forza 350

Podíamos pensar que la Honda Forza 350 sería un poco más cara que el resto, pero lo cierto es que no tienes que hacer una inversión de más de 6.550 euros si quieres que sea tuya, lo que es un chollo. No esperes mucho a hacerte con la tuya.