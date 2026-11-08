Coches y Motos 08 NOV 2026 - 19:27h.

Nada que envidiar de los mejores SUV del mercado

El nuevo Volvo es, para muchos, el más atractivo

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El Volvo XC60 quiere discutir el terreno a los SUV premium alemanes. Combina imagen elegante con soluciones pensadas para el día a día. No depende de las apariencias: ofrece espacio, seguridad y confort. En la web de Volvo, la versión B5 Essential aparece desde 58.150 euros financiados.

El XC60 monta un gasolina 2.0 mild-hybrid que entrega 250 CV y 350 Nm de par. Lo acompaña un cambio automático de ocho velocidades y tracción total. Volvo anuncia el 0 a 100 km/h en siete segundos y un consumo medio de 7,5 litros cada 100 kilómetros.

Espacio para toda la familia y lujo por los cuatro costados

El SUV mide 4.708 milímetros de largo, 1.902 de ancho y 1.658 de alto. La batalla alcanza 2.865 milímetros. Sus proporciones crean un habitáculo amplio para cinco ocupantes. El maletero ofrece 505 litros y puede crecer hasta 1.432 al abatir la segunda fila. Mercedes GLC y Audi Q5 son rivales directos. Kia Sorento también compite entre los SUV familiares.

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Volvo cuida la vida a bordo. El acabado Essential incorpora asientos Comfort delanteros, ajuste lumbar eléctrico y climatizador de dos zonas. La pantalla central de nueve pulgadas convive con otra de 12 para el conductor. Los servicios de Google, Apple CarPlay y la carga inalámbrica completan un conjunto fácil de usar.

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Mucha seguridad

La seguridad mantiene el sello de la casa. El XC60 incluye alerta de carril, asistente de mantenimiento, mitigación de invasión del carril contrario e información de señales. También suma cámara trasera, sensores posteriores y control de velocidad. El coche vigila la presión de los neumáticos y adapta la dirección para facilitar maniobras.

En carretera, la tracción total y el cambio automático buscan una marcha suave y segura. El conductor cuenta con ayuda de arranque en pendiente y control de descenso. El interior añade reposacabezas traseros abatibles eléctricamente, red de protección y cubreobjetos manual. Son detalles prácticos para cargar la compra o salir de viaje.