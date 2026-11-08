Ni el Volkswagen ID.4 ni el Skoda Enyaq, el Nissan Ariya de 87 kWh se anuncia por 455 euros al mes en octubre

Coches y Motos 08 NOV 2026 - 08:08h.

El SUV japonés destaca por tecnología y diseño, y ahora también por precio

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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Nissan quiere reforzar el atractivo comercial de uno de sus eléctricos más sofisticados mediante una oferta de financiación que permite acceder al Ariya de 87 kWh por 455 euros mensuales. Se trata de una propuesta interesante dentro del mercado de los SUV eléctricos familiares, donde compite con modelos como el Volkswagen ID.4 y el Skoda Enyaq.

Sin embargo, la cuota anunciada corresponde a una campaña concreta de octubre de 2026 y no representa el coste completo de adquisición. La operación incluye una entrada importante y una última cuota elevada, por lo que resulta imprescindible analizar las condiciones antes de comparar su precio con el de otros eléctricos.

Un SUV eléctrico de diseño elegante

El Nissan Ariya mide aproximadamente 4,60 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas con una silueta estilizada. Su frontal incorpora una superficie oscura de grandes dimensiones, acompañada por unos faros estrechos y una firma luminosa especialmente reconocible. De perfil destacan unas superficies limpias, una línea de techo descendente y unos pasos de rueda marcados.

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La trasera incorpora unos pilotos unidos mediante una franja horizontal que refuerza la anchura del vehículo. El habitáculo utiliza una distribución minimalista, con dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas y una consola central de formas sencillas. También dispone de materiales cuidados y numerosos elementos destinados a mejorar el confort.

La versión Evolve de la promoción incorpora equipamientos como el sistema ProPILOT Assist con Navi-Link, cámaras de visión periférica, asientos delanteros calefactados y portón eléctrico manos libres. El Ariya apuesta por una presentación especialmente refinada, aunque el Volkswagen ID.4 y el Skoda Enyaq también ofrecen habitáculos modernos y una buena capacidad familiar.

Una batería de 87 kWh para viajar

La versión incluida en la oferta utiliza una batería de 87 kWh de capacidad útil y un motor eléctrico que transmite la potencia a las ruedas delanteras. Esta configuración desarrolla 242 CV y permite homologar alrededor de 525 kilómetros de autonomía WLTP, dependiendo de la versión concreta. Es una cifra suficiente para afrontar desplazamientos largos con una planificación razonable de las recargas.

El Ariya también ofrece una conducción silenciosa y una respuesta inmediata al acelerador, características habituales entre los vehículos eléctricos. Su suspensión está orientada al confort y el aislamiento del habitáculo contribuye a mejorar la experiencia de viaje. La gama incluye alternativas de tracción total e-4ORCE, aunque no forman parte de la promoción de 455 euros mensuales. El Volkswagen ID.4 y el Skoda Enyaq disponen igualmente de versiones de gran autonomía, por lo que la elección no depende únicamente de la capacidad de la batería.

La oferta de 455 euros tiene una cuota final de más de 28.000 euros

La promoción anunciada por Nissan para octubre de 2026 corresponde al Ariya 87 kWh Evolve de tracción delantera. Contempla una entrada de 9.144,01 euros, 36 cuotas mensuales de 455 euros y una última cuota de 28.339,63 euros. El precio al contado indicado es de 46.275 euros, mientras el precio total a plazos asciende a 54.363,64 euros. La financiación presenta una TAE del 8,03% y está sujeta a aprobación por parte de la entidad financiera.

El Ariya destaca por su diseño, el confort y una presentación interior cuidada. Sin embargo, los 455 euros mensuales no permiten establecer que sea más económico que un Volkswagen ID.4 o un Skoda Enyaq sin comparar el coste total de sus respectivas financiaciones. Para quienes buscan un SUV eléctrico familiar con una batería generosa y un equipamiento completo, el Nissan merece atención, especialmente cuando aparece una promoción competitiva.